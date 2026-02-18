La surrealista huida hacia delante de Figaredo para no explicar la baja de paternidad que utilizó para ir a un mitin

¿Qué ha dicho? Tras la insistencia de laSexta, el diputado de Vox ha dado una respuesta que nada ha tenido que ver con lo preguntado: "Mire, en España están hundiendo la industria española, donde deberían estar todos los partidos españoles y todos los partidos que de verdad quieran defender los intereses de los españoles debería ser con la industria española".

El PSOE ha denunciado al diputado de Vox, José María Figaredo, por solicitar el voto telemático alegando motivos de paternidad, mientras asistía a un acto de campaña en León. A pesar de las preguntas insistentes de laSexta, Figaredo evitó responder directamente al respecto, desviando la conversación hacia otros temas. Los socialistas argumentan que el voto telemático por paternidad busca permitir a los parlamentarios cuidar de sus hijos, y consideran que Figaredo ha cometido un "fraude al Reglamento" al utilizar este derecho para actividades de campaña. Por ello, piden que se le niegue esta opción en futuras sesiones si alega paternidad.

El PSOE denunció hace unos días que el diputado de Vox, José María Figaredo, había pedido el voto telemático para ausentarse en el Congreso alegando motivos de paternidad. La realidad es, sin embargo, que acudió a un acto de campaña en León. Este miércoles laSexta le ha preguntado y el diputado de Vox se ha salido por las ramas.

A pesar de las repetidas preguntas que se le han hecho este miércoles en el Congreso de los Diputados sobre por qué pidió una baja de paternidad para acudir después a un mitin, Figaredo ha eludido dar una respuesta sobre este asunto. "Yo quiero ver el escrito", ha dicho simplemente sobre el texto de queja registrado por la portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Congreso Montse Mínguez el pasado viernes a la Mesa de la Cámara Baja.

Tras la insistencia de laSexta para que diese una respuesta, el diputado del partido que lidera Santiago Abascal ha contestado de forma surrealista. "Mire, en España están hundiendo la industria española, donde deberían estar todos los partidos españoles y todos los partidos que de verdad quieran defender los intereses de los españoles debería ser con la industria española", ha dicho, sin referencia alguna a lo que se le había preguntado.

Los socialistas alegaron el pasado viernes que la Mesa del Congreso le concedió a Figaredo, en su reunión del pasado 10 de febrero, el voto telemático por la causa de paternidad y explicaron que en dicha sesión parlamentaria, el diputado de Vox votó telemáticamente. En el escrito, al que ha tenido acceso Servimedia, el Grupo Socialista esgrime que "la concesión del voto telemático por causa de maternidad y paternidad, tiene como objetivo que los parlamentarios y las parlamentarias puedan compatibilizar, en condiciones de igualdad, el cuidado de sus hijos e hijas en edad temprana con la actividad parlamentaria".

Y añaden que "es obvio que la razón por la que la Mesa concedió al diputado en cuestión el voto telemático por causa de paternidad era que, en buena fe, dio por hecho que al diputado le resultaba imposible atender su actividad parlamentaria el día 12 de febrero para poder ejercer plenamente su paternidad y atender al cuidado de su hijo".

Sin embargo, los socialistas denunciaron que ese mismo día, el pasado 12 de febrero, a la hora en la que previsiblemente se iba a producir la votación en el Congreso en la que votó telemáticamente, a las 12:30, el diputado Figaredo, según se publicó en la cuenta de X de Vox, y posteriormente en los medios de comunicación, estaba realizando un acto de precampaña electoral en Cubillos del Sil, provincia de León.

La formación liderada por Pedro Sánchez adjuntó, además del escrito de queja, el cartel de la convocatoria del acto electoral, y acusó al partido de Santiago Abascal de "fraude al Reglamento" de la Cámara Baja porque "si el ejercicio de la paternidad le impide asistir presencialmente a una votación en el Congreso", también protagonizar un acto de campaña electoral, "además distinta de la de su circunscripción", recalcaron.

"El derecho de paternidad se ha creado para que los padres se impliquen en el cuidado de sus hijos e hijas, y así compartir con las madres esta responsabilidad, a partes iguales. Utilizarlo de forma fraudulenta desde el Congreso de los Diputados lanza un mensaje claramente negativo al conjunto de la sociedad", criticaron los socialistas. Por ello, en el escrito solicitaron a la Mesa de la Cámara Baja que "en la próxima sesión plenaria que alegue su paternidad como causa para ejercer el voto telemático se le deniegue".

