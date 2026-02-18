Las "náuseas" y la doble moral del PP: aprietan a Marlaska para dimitir al acusarlo sin pruebas de tapar el caso del DAO

¿Por qué es importante? El ministro del Interior ha sido la diana de los ataques del PP durante toda la sesión en el Congreso de los Diputados, ante las que se ha plantado cuando le ha tocado hablar: "Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó. Porque entonces nos veremos en otras instancias".

El Partido Popular (PP) ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, acusándolo de encubrir un caso de presunta agresión sexual por parte de José Ángel González, director adjunto operativo de la Policía Nacional. Durante una sesión en el Congreso, los diputados del PP, entre ellos Miguel Tellado y Ester Muñoz, criticaron duramente a Marlaska, quien se defendió negando las acusaciones y advirtiendo de posibles acciones legales. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez y otros miembros del Gobierno han expresado su apoyo a Marlaska, destacando la coherencia y contundencia de su actuación. Además, el Gobierno ha criticado al PP por no actuar en un caso similar en Móstoles.

El PP pide la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Lo curioso es que no lo están haciendo por su responsabilidad al nombrar al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, denunciado por una subordinada acusado de una presunta agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. El PP pide su dimisión porque aseguran que Marlaska conocía el caso y que lo ha tapado. Si tienen alguna prueba de eso, sin embargo, no la han enseñado.

El ministro del Interior ha sido la diana de los ataques del PP durante toda la sesión de este miércoles en el Congreso de los Diputados. "Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul. Todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación", ha dicho Miguel Tellado, secretario general del PP.

No han parado de repetírselo en cada intervención. También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha dicho "que quien dirige la Policía Nacional, mano derecha de Marlaska en Interior, presuntamente ha violado a una subordinada. Sabemos que lo conocían".

"No sé qué demonios hace usted aquí. Marlaska, dimisión". "¿Está de acuerdo en que debe dimitir el señor Marlaska por lo que ha tapado?". "Señor Marlaska, ¿qué hace usted todavía ahí? Es devastador". "Usted tiene que dimitir y tiene que dimitir hoy". La cascada de peticiones de dimisión por parte del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo se ha repetido incluso a modo de patio de colegio aporreando lo escaños y coreando "¡dimisión, dimisión!". "Diputados y diputadas del PP: dejen de maltratar el mobiliario de la casa y la imagen de esta institución", tuvo que pedir la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Ante estas acusaciones, Marlaska se ha plantado cuando le ha tocado hablar. "Usted lo sabía y usted lo tapó", le ha recriminado la diputada 'popular' Miriam Guardiola. "Digan fuera de este hemiciclo que el ministro del Interior conocía los hechos y que no actuó. Porque entonces nos veremos en otras instancias", ha respondido el ministro del Interior amenazando a aquellos que le acusan de haberlo tapado sin pruebas de llevarles a los tribunales. "No voy a asumir calumnias de ese tipo", ha asegurado.

Mientras, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el resto del Gobierno le arropan. "Se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia", ha asegurado Sánchez este miércoles desde la India. "Yo desde luego confío en la palabra del ministro", ha afirmado por su parte la ministra de Igualdad, Anda Redondo.

Además, han echado en cara al PP su doble moral. "Nosotros sí podemos decir que ustedes sabían, sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del PP", les ha reprochado el ministro de Transportes, Óscar Puente. Los 'populares' no solo no han movido ficha en el caso de Móstoles sino que además han intentado desprestigiar a la víctima.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afirmó a principios de mes que se trata de "un caso fabricado contra el PP y su 'número dos', Alfonso Serrano, soltaba a un periodista que le inquiría sobre este caso un sonoro: "¿Tú cómo ligas? Pregunto". Mientras, no han exigido aún responsabilidades a su alcalde.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.