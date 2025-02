Macarena Olona señala el principal problema de Santiago Abascal: "No manda sobre su hambre"

"Santiago es un líder indiscutible que tiene un gran problema, y es que no manda sobre su hambre", ha asegurado la exdiputada de Vox en laSexta Xplica.

Macarena Olona ha repasado la actualidad política este sábado en laSexta Xplica. La que fuese portavoz de Vox ha hablado de su antiguo partido, con cuyos dirigentes ha roto toda relación desde que abandonó sus filas.

"No he tenido ninguna relación con Santiago Abascal desde que salí de Vox", ha asegurado Olona, que aclara que no mantiene el contacto con el líder ultraderechista desde el verano de 2022.

La exdiputada ha analizado el papel de Abascal al frente de Vox y ha señalado su principal debilidad. "Santiago es un líder indiscutible que tiene un gran problema, y es que no manda sobre su hambre", ha concluido Macarena Olona.