El ES-Alert, un salvavidas muy criticado: de las quejas de Abascal a la preocupación "por la credibilidad" de Almeida

El contexto Fue en 2023 cuando, en Madrid, se usó por primera vez este sistema ante la DANA de primeros de septiembre. Recibió críticas incluso dentro del Gobierno de Ayuso, que fue quien lo envió.

El sistema de alerta ES-Alert, activado por primera vez en España durante la DANA, generó controversia al enviar mensajes tardíos en Valencia, donde fallecieron 229 personas. Aunque el sistema ya había sido usado en Madrid un año antes por riesgo extremo de lluvias, su implementación recibió críticas. Figuras políticas como el exdirector de Economía de Ayuso y Santiago Abascal de Vox lo consideraron una "intromisión", mientras que Juanma Moreno Bonilla y José Luis Martínez-Almeida pidieron prudencia en su uso. A pesar de las críticas, la alerta estuvo justificada por el alto riesgo de lluvias intensas.

A las 20:11 sonaron los móviles en Valencia. A esa hora, cuando ya era muy tarde, llegaron los mensajes ES-Alert durante el día de la DANA. Durante un día en el que murieron 229 personas en la provincia valenciana. Durante una jornada en la que se alertó demasiado tarde a la población con un sistema que ya había sido activado en la Comunidad de Madrid un año antes ante el "riesgo extremo" por lluvias.

Un sistema que recibió numerosas críticas. Unas que, tras el paso del tiempo, resultan ridículas. Resultan como resultan después de que durante ese fin de semana AEMET elevase a rojo el riesgo por fuertes lluvias y por tormentas en la Comunidad de Madrid.

Fue la primera vez que sonó en España. La primera vez en la que los móviles emitieron ese pitido con ese mensaje para advertir a la población y para que permaneciera en sus casas. Para que no usarán el coche salvo que fuera estrictamente necesario.

Una recomendación, un aviso, que no fue del gusto de todos. Que no a todos les gustó recibir. Porque mientras unos vieron en él un mecanismo clave para evitar males mayores, otros como el exdirector general de Economía de Ayuso calificó el ES-Alert como una "intromisión intolerable e inaceptable" la alerta que su propio Gobierno había ordenado enviar.

A Abascal, líder de Vox, tampoco le hizo demasiada gracia: "Probablemente hay muchas personas que no quieran recibirlo".

También polémico fue el tuit del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien pedía "prudencia y rigor" en un discurso parecido al de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

"Me preocupa más por la credibilidad que tenemos que tener desde las instituciones", dijo el primer edil madrileño, que llegó a pedir a la AEMET que afinara sus pronósticos por sus posibles consecuencias económicas.

La DANA en la Comunidad de Madrid y en Toledo registró casi 200 litros por metro cuadrado, y si bien el pronóstico récord que la AEMET había señalado para la capital de España no se cumplió el envío de la alerta, viendo los niveles de riesgo, estuvo justificado.

