Una situación complicada a las 14:11 y un muerto a las 16:30: así complican el futuro judicial de Mazón los mensajes de Pradas

Los detalles Los WhatsApp de Salomé Pradas revelan que Mazón estaba al tanto de la DANA del 29 de octubre de 2024 y que, pese a saber que en Utiel había una persona fallecida, tardó más de tres horas en acudir al Palau de la Generalitat.

Las conversaciones de WhatsApp de Salomé Pradas pueden convertirse en una pieza clave de la investigación judicial, ya que apuntan a que Carlos Mazón sí estuvo al tanto de las decisiones que su consellera de Emergencias fue adoptando durante la DANA, una jornada en la que murieron 230 personas.

"Cojonudo". Esa fue la única reacción del entonces president a todos los mensajes que Pradas le envió aquel día, en los que le iba informando en tiempo real de la evolución meteorológica en la Comunitat Valenciana. En uno de ellos, a las 13:03, la exconsellera le advertía de que lo que más preocupaba en ese momento era la situación en la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro.

Sin embargo, entre lo más revelador de esos mensajes —hasta ahora desconocidos para la investigación— está que Mazón fue informado a las 12:11 de que la situación en Utiel era "muy complicada", y que su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, recibió a las 16:30 el aviso de que había una persona fallecida en esa localidad. Aun así, el expresident tardó más de tres horas en desplazarse al Palau de la Generalitat.

Conviene recordar que, aunque Mazón es aforado y su actuación correspondería investigarla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Audiencia ha autorizado a la jueza de Catarroja a examinar todo lo que hizo y dejó de hacer durante esa tarde, tanto por acción como por omisión.

