Mazón llamó por WhatsApp a Pradas nueve minutos antes de llegar al CECOPI para preguntarle por dónde acceder

Los detalles El expresident apareció en el lugar a las 20:28 después de preguntar cuál era el edificio al que tenía que entrar a quien fuese consellera de la Generalitat.

El 29 de octubre de 2024, durante la tragedia de la DANA en Valencia, Carlos Mazón, expresident de la Generalitat, demostró desconocer la ubicación del CECOPI, llamando a la exconsellera Salomé Pradas para pedir indicaciones. En medio de la emergencia, Pradas le informó sobre la situación crítica en la Ribera Alta y otras áreas, pero Mazón respondió con indiferencia, enviando solo un "cojonudo" a sus mensajes. La comunicación fue principalmente con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, quien desestimó la idea de confinar las zonas afectadas. Mazón llegó al CECOPI a las 20:28, tras una jornada de caos y falta de liderazgo.

Carlos Mazón realizó una llamada a las 20:19 a Salomé Pradas. En dicha comunicación y según ha podido saber laSexta, el president preguntó a la exconsellera cómo tenía que acceder al edificio en el que estaba el CECOPI porque desconocía su ubicación.

Porque no sabía si el lugar estaba a la derecha o a la izquierda de los dos que había pegados junto al del 112. Porque, a día 29 de octubre de 2024, Mazón no tenía constancia de la localización donde estaba reunido el CECOPI por la tragedia de la DANA que acabó con la vida de 229 personas en la provincia valenciana.

Fue entonces cuando el president llegó al lugar. Cuando llegó después de un día de mensajes y de llamadas. De comunicaciones más que complicadas e incluso imposibles. De que fuera una difícil tarea poder contactar con él mientras Valencia se inundaba.

Así lo demuestran las conversaciones de WhatsApp entre el ya expresident y Pradas durante el 29 de octubre. Así se desvela de unos mensajes que la exconsellera ha entregado a la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA y a los que ha tenido acceso laSexta.

En ellos, Pradas escribe por primera vez a Mazón a las 11:32, explicándole que en ese momento había "emergencia situación 1 en la comarca de la Ribera Alta" y "alerta nivel rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia hasta las 18:00".

Además, en dicho mensaje, avisa también a Mazón de que en una residencia de ancianos en Carlet "se han inundado dos pabellones y tuvieron que ser realojados".

Mazón responde: "Cojonudo"

La única reacción de Mazón a los mensajes de Pradas fue un "cojonudo". Esa fue su respuesta. Esa fue la contestación del expresident a la información de la consellera. Al hecho de que, a las 13:03 de ese día, "lo que más preocupa" era la zona de Ribera Alta, Barranco del Poyo y el Río Magro. "Acabos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona", dijo una Pradas que confirmó que se había "reforzado el 112". Un minuto después, otro mensaje: "Han habido varios rescates con helicóptero".

A las 13:05, escribe con "la buena noticia del día": "Parece que firmamos mañana un preacuerdo con los bomberos forestales".

Ahí sí respondió Mazón, con un "bieeeeennnnnn". Y ahí, a las 13:34, fue la última vez que el president respondió a su consellera de Emergencias el día de la DANA a través de la aplicación de mensajería instantánea.

Y eso que Pradas le volvió a escribir en dos ocasiones más. Una, a las 13:43, para decirle que se iba a Carlet "para que se los vea con bomberos forestales". Y la otra, más indignante aún, cuando a las 14:11 la exconsellera le escribió para decirle que "la cosa se complica en Utiel".

Su jefe de gabinete pedía "calma"

Porque muchos de los mensajes y gran parte de la comunicación de dicha jornada fue no con Mazón sino con José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresident de la Generalitat. En los mismos, hay frases como "igual a las 19:00 vamos al 112" o un "Salo, de confinar nada. Por favor, calma". Este último, de las 19:54.

En las peores horas de la DANA, Cuenca pedía "calma" a la exconsellera mientras se negaba a confinar las zonas afectadas. "Confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar", expuso él.

Minutos más tarde, a las 20:08, tan solo tres minutos antes de enviar el ES-Alert a la población, Cuenca señalaba que "hace falta un estado de alarma. Y eso lo decreta la chica que tienes al lado. La delegada. Calma". Así, hacía referencia a Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

La respuesta de Pradas se hace esperar unos minutos. Justo después de mandar la alerta a la población, a las 20:15 le escribe: "Sí. Pero confinamiento podemos decretar por ley emergencias". "Ja apegla el presi. Lévate aço del cap per favor. Trànquila che [Ya llega el presi. Quítate eso de la cabeza, por favor. Tranquila che]", apunta Cuenca en referencia al confinamiento que proponía la exconsellera.

Respecto a la llegada de Mazón al Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), como se ha sabido meses más tarde, se produjo a las 20:28.

