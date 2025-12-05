Ayuso por fin se pronuncia sobre el escándalo del hospital de Torrejón mientras su Gobierno descarta sospechas de malas prácticas en el centro

Los detalles Pese a que ha intentado esquivar el asunto, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha pronunciado tres días después, y lo ha hecho con mano dura.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid defiende la gestión del hospital de Torrejón de Ardoz tras acusaciones de malas prácticas y reutilización de productos sanitarios. Aseguran que las inspecciones no encontraron evidencias de irregularidades y que se han reunido con los responsables del centro, quienes niegan tales prácticas. Tras 72 horas de silencio, la presidenta Isabel Díaz Ayuso se pronunció, abogando por erradicar cualquier mala práctica, aunque no tan contundente como Alberto Núñez Feijóo, quien pidió una auditoría. La oposición y miembros de su partido exigen responsabilidades, mientras que otros intentan minimizar el asunto.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se defiende en el escándalo del hospital de Torrejón de Ardoz. En en comunicado, aseguran que nunca ha habido sospechas de malas prácticas en el centro. Además, desde el Gobierno madrileño afirman que, después de su inspección, todo está bien; que no ha habido quejas, que los datos de lista de espera son inmejorables y que, incluso, se ha ampliado plantilla.

"Las inspecciones de Sanidad concluyen que no existe evidencia que indique reutilización de productos sanitarios de un solo uso", asegura la Consejería de Sanidad, a lo que añade que "técnicos de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria han acudido al centro y se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología Hemodinámica y Esterilización, que han negado esta práctica".

"Ante la información periodística publicada sobre la posible reutilización de catéteres empleados en la actividad de cardiología-hemodinámica, técnicos de la Dirección se han desplazado desde primera hora al centro para realizar labores de inspección en el centro con el fin de verificar de manera objetiva y se han reunido con los responsables de Medicina Preventiva, Cardiología-Hemodinámica y Esterilización. Estos han negado la existencia de cualquier práctica de reprocesamiento de este tipo de material", señala en un comunicado.

72 horas de silencio

Asimismo, tras 72 horas de silencio de Isabel Díaz Ayuso, en los que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado evitar pronunciarse, y en las que desde laSexta hemos insistido a la política del PP para saber su opinión, este viernes, por fin, hemos sabido qué piensa. Y la sorpresa nos la hemos llevado porque esta vez no ha atacado al Gobierno de Sánchez, sino que ha defendido "erradicar cualquier mala práctica" que se pueda estar llevando a cabo en el hospital de Torrejón "con contundencia".

"Con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa de nuestro sistema sanitario", ha declarado. Así, sorprende que se ha mostrado tajante, aunque no tanto como su jefe en el Partido Popular, ya que Feijóo pidió una "una auditoría con rigor" y exigió responsabilidades, mientras que Ayuso se acerca a él, pero permitiendo a sus consejeros que le hagan el trabajo sucio.

El peso del silencio de la presidenta de la Comunidad de Madrid era ya insostenible, tanto por el aluvión de críticas de la oposición como el de su propio partido, donde hasta la ideóloga de la privatización de la sanidad pedía actuaciones. En el caso de la diputada de Más Madrid Manuela Bergerot, ha manifestado que "hay que dirimir responsabilidades penales y políticas", mientras que Óscar López ha asegurado que van a "hacer todas las acciones desde para exigir responsabilidades y llegar hasta el final". "Recomiendo a Ayuso la rescisión y que vuelva a sacarlo a concurso", ha defendido, por su parte, Esperanza Aguirre.

Así que finalmente la política del PP se ha pronunciado, aunque lo ha hecho en un acto donde no ha habido oportunidad de preguntarle y, además, es curioso que el resto del PP madrileño en ese mismo acto, parecía tener la instrucción de quitar hierro al asunto, como ha hecho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha defendido que "no ha habido ninguna interferencia en el servicio".

"A mí, sinceramente, entre lo que diga un medio de comunicación, o lo que diga Más Madrid...", ha expresado Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid. Asimismo, su consejero, ha intentado relativizar el asunto durante una entrevista en Al Rojo Vivo: "Son unos audios de unos directivos de una empresa que gestiona un hospital, pero que no ha tenido ninguna influencia sobre el hospital", ha asegurado Carlos Díaz-Pache. Igual después de escuchar a Ayuso, ha cambiado de opinión.

