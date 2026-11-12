Marlaska se niega a dimitir y se aferra a una investigación abocada al fracaso sobre la violencia policial durante el 11N

¿Qué ha dicho? En la apertura de campaña del PSOE en Madrid, ha reconocido que no le han gustado algunas actuaciones de sus agentes durante las protestas de la huelga general.

Tras la huelga general del 11N, se ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a las duras cargas policiales contra manifestantes. Marlaska, sin embargo, no tiene intención de dimitir, aunque ha reconocido que algunas actuaciones de sus agentes no le han gustado. Argumenta que su labor es defender la actuación de la policía y garantizar los derechos ciudadanos. La oposición y algunos socios del Gobierno han criticado la violencia policial, destacando incidentes como el uso de gas lacrimógeno y agresiones. Marlaska ha prohibido el uso de gas pimienta en manifestaciones y ha abierto una investigación sobre los hechos.

La jornada posterior a la huelga general del 11N ha quedado marcada por una petición: la de la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las duras cargas policiales vividas contra manifestantes y piquetes. Tras los golpes y el uso de gas lacrimógeno, socios y oposición han exigido su cese, pero Marlaska no piensa renunciar. "No tengo ninguna razón, creo, para ninguna dimisión. Esa es la única cuestión que puedo contestar", ha sentenciado.

En la apertura de campaña del PSOE ha reconocido que no le ha gustado lo que ha visto en algunas actuaciones de sus agentes durante las protestas de la huelga general y, pese a ello, no está pensando en su salida. Ha vuelto a remitir a la investigación abierta.

"Cuando entendemos que no se corresponden con una proporcionalidad clara y necesaria; naturalmente, hay una investigación. Y eso es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y es garantizar y defender la actuación de unos grandísimos profesionales como son la Policía y la Guardia Civil", ha dicho Marlaska.

Aunque la campaña electoral ha arrancado con casi todos los partidos pidiendo la dimisión del ministro del Interior, Marlaska considera que no tiene razones para dimitir. Según ha explicado en la tarde de este jueves, su labor es la de "defender la actuación de los policías y los guardias civiles, pero también que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plenas garantías".

¿Por qué piden la dimisión de Marlaska?

Es importante recordar por qué tanto partidos considerados socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez, como los de la oposición, han pedido casi al unísono la dimisión de Marlaska.

"No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo". Es lo que piensa la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero. Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha calificado de "excesivas" tanto las acciones violentas al final de la manifestación en Barcelona como la actuación de la policía, en la que vio "una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como las de la ultraderecha".

Porque las manifestaciones de la tarde del miércoles del 11N nos dejaron imágenes muy duras. Las de los antidisturbios cargando contra las personas que ejercían su derecho a huelga y a manifestarse pacíficamente. "Toda la gente estaba intentando irse, pero era como una ratonera y había policías al final de cada calle disparando y con gases lacrimógenos, la gente estaba aterrorizada", ha relatado uno de los afectados. Otro caso es el de Miguel, que recibió un potente golpe en la cara por parte de un policía, perdió la visión de un ojo y tuvo que ser atendido en urgencias.

Para el PP, según ha explicado Ester Muñoz, es evidente que Marlaska debe dimitir. Aunque consideran que no por lo vivido en las manifestaciones del 11N, sino por sus malas gestiones acumuladas.

Quizás la imagen más sangrante sea la de un grupo de agentes gaseando a una persona sin hogar. Estaba en la plaza de Callao, en pleno centro de Madrid, sin mostrar resistencia. Se puede ver en el vídeo que acompaña esta información.

laSexta ha podido conversar con algunos agentes que aseguran que la agresión a esta persona sin hogar se produjo después de que se pusiera violento, tras echarse encima de los policías por su estado de embriaguez. Es decir, han asegurado que el vídeo ha sido cortado y que se le había pedido en reiteradas ocasiones que abandonase el lugar.

Prohíbe el gas lacrimógeno en manifestaciones

La única medida que ha anunciado Marlaska es la de prohibir a sus agentes usar gas lacrimógeno en las manifestaciones y abrir una investigación para analizar las actuaciones policiales. La realidad nos demuestra que la mayoría de estas investigaciones internas acaban en la basura.

"Ante las circunstancias que vi ayer, a partir del día de hoy, el gas pimienta no será utilizado en materia de orden público, sin perjuicio de que también estamos en un proceso de revisión de los protocolos al respecto y a sacar las conclusiones", ha dicho.

"Soy profesor de matemáticas y me han echado dos veces" gas lacrimógeno, denunciaba un maestro. Denuncian que las cargas acompañadas de gas pimienta dificultaban la respiración y aturdían a sus destinatarios.

Pero que Marlaska haya prohibido el uso de estos gases en manifestaciones solo ha tenido una consecuencia: que los sindicatos de policías se unan a la petición de su salida del Ministerio del Interior.

La versión de la Policía

A nivel oficial, desde la Jefatura de Policía de Madrid no se han querido pronunciar sobre las cargas. Se basan en recordar que se ha iniciado una investigación desde Interior.

Sin embargo, cuando laSexta ha hablado de forma particular con varios agentes, estos coinciden en su mensaje: si hay que analizar actuaciones concretas, que se haga. Si hay que asumir responsabilidades, que así sea. Admiten que en una situación de caos y tensión se pueden cometer fallos, pero defienden que en general la actuación policial fue "correcta".

Mantienen que, para conseguir que la masa de gente respondiera, tuvieron que usar los medios "menos coercitivos" y que ese es el gas lacrimógeno.

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