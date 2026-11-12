La carta del padre de un herido por las cargas policiales: "La violencia policial puede desviar la atención de la causa"

Durante las cargas policiales, Ignacio sufrió una conmoción cerebral y dos fracturas en la mano derecha. Su padre destaca que es "la mano con la que, hasta hoy, trabajaba como camarero para pagarse la habitación en un piso compartido".

La manifestación en Madrid por viviendas y salarios dignos se vio empañada por cargas policiales al finalizar, dejando a varios manifestantes afectados. Ignacio, un joven manifestante, sufrió una conmoción cerebral y dos fracturas en la mano derecha, por lo que requiere cirugía. Su padre compartió una carta en redes sociales, denunciando la violencia policial y expresando orgullo por su hijo, quien se manifestaba pacíficamente por derechos básicos. Ignacio, actor y dramaturgo, trabaja como camarero para costear su habitación. A pesar de su estado, sigue pensando en asistir a la RESAD. El padre reflexiona sobre cómo la violencia desvirtúa las causas de la movilización.

La manifestación de la huelga general en Madrid, para reclamar viviendas y salarios dignos, quedó empañada el miércoles por las cargas policiales que se produjeron cuando estaba a punto de llegar a su fin. Algunos manifestantes fueron rociados con gas lacrimógeno o aporreados. Uno de esos afectados fue Ignacio, un joven que ahora está pendiente de una operación por dos fracturas en la mano derecha.

Su padre ha publicado una emotiva carta en redes sociales en la que denuncia los hechos y muestra su orgullo por su hijo, que "se manifestaba pacíficamente en defensa de derechos tan básicos como la vivienda, la salud o la educación pública".

"Una salvaje carga policial le ha provocado una conmoción cerebral y dos fracturas en la mano derecha de las que debe ser operado. La mano con la que, hasta hoy, trabajaba como camarero para pagarse la habitación en un piso compartido en la que vive", denuncia su padre.

Según expone, el joven es "actor y dramaturgo". "Hoy en el hospital no le he escuchado una sola palabra de rencor. Solo pensaba en cómo iba a asistir mañana a la RESAD (Real Escuela de Arte Dramático de Madrid) en su estado".

El hombre reflexiona también sobre "cómo la violencia policial puede desviar la atención sobre las causas de la movilización de hoy, lo fundamental, lo inaplazable".

"Yo poco más puedo hacer que compartir mi orgullo. (...) Este es el tipo de personas imprescindibles. Los que cada día trabajan a pecho descubierto para construir un mundo mejor", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido