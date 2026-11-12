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Rumbo al 29N

Begoña Gómez toma la palabra por primera vez en el cierre de la precampaña del PSOE: "Gracias por darme el aliento para continuar"

Los detalles La esposa de Pedro Sánchez ha pedido "defender esa igualdad con la fuerza de nuestro voto el próximo 29 de Noviembre" en un discurso en el que ha evitado mencionar la causa instruida por el juez Peinado.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en el mitin de apertura de campaña electoral en Sevilla.
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Por primera vez, Begoña Gómez ha intervenido en un acto del PSOE. La esposa de Pedro Sánchez ha irrumpido en el escenario este jueves en el último mitin de la precampaña socialista en Sevilla, en el que ha agradecido a la militancia su respaldo durante los más de dos años que lleva siendo investigada en la causa instruida por el juez Juan Carlos Peinado.

"Gracias por haberme dado el aliento para continuar", ha afirmado la mujer del presidente del Gobierno. Unas palabras a las que los asistentes han respondido con cánticos de "no estás sola".

"Esta es la España de las mujeres, una España que nos hemos currado y que no nos ha caído del suelo. Es el esfuerzo de nuestras madres y hermanas que ahora estamos construyendo con nuestras hijas. Y gracias a ellas podemos elegir seguir adelante, podemos elegir sobre nuestro camino, sobre nuestro cuerpo, sin que seamos continuamente cuestionadas", ha reivindicado Gómez desde el escenario, señalando al Partido Socialista como principal defensor de la lucha de las mujeres.

En su discurso, la mujer del presidente del Gobierno ha afirmado que "la igualdad no es solo avanzar, sino que nadie nos lo pueda impedir". "Hay que defender esa igualdad con la fuerza de nuestro voto el próximo 29 de Noviembre. El PSOE es el faro de la esperanza de la causa feminista en el mundo entero", ha recalcado pidiendo el voto para los socialistas en las elecciones generales como dique de contención ante el bloque de las derechas.

Gómez también ha pedido que deje de hablarse de ella por su condición de mujer de Pedro Sánchez y ha reivindicado su propia identidad: "Demasiado tiempo hemos sido 'señoras de'. Y yo creo que ese tiempo ha terminado. Porque nosotras somos las autoras de nuestra propia vida. Yo soy Begoña Gómez".

"Lo que he hecho toda mi vida es intentar luchar y defender mi trabajo. Estamos un poco cansadas de los que están todo el día juzgándonos, que intentan decirnos cómo tenemos que ser o actuar. Y no lo vamos a permitir. Nosotras definimos nuestro camino le pese a quien le pese", ha defendido en un acto en el que ha evitado referirse al juez Peinado ni a la causa en la que se encuentra investigada.

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