La UCO destaca el papel de Corvillo en adjudicaciones públicas presuntamente amañadas por la expresidenta de Adif 

Los detalles Según un informe de la UCO, en los procedimientos que se han examinado en esta pieza separada del llamado caso Koldo, el propio exasesor de José Luis Ábalos habría ejercido su influencia sobre Ibadel Pardo de Vera como presidenta de ADIF.

Cristian Corvillo, militante del PSOE, ha sido detenido en relación con una nueva pieza del caso Koldo, donde presuntamente tuvo un papel relevante en la adjudicación amañada de contratos de obras públicas a través de Adif. Un informe de la UCO, al que ha accedido laSexta, sugiere que Corvillo, erróneamente identificado como chófer del presidente Pedro Sánchez, estaba vinculado a empresas de obra pública. Las conversaciones con Koldo García y Víctor de Aldama revelan su interés en que ciertas empresas fueran adjudicatarias. Los investigadores identificaron tres contratos manipulados, dos de Adif y uno de la Dirección General de Carreteras. El caso ha resultado en seis detenciones, incluyendo la de Corvillo, que ya ha sido liberado.

Cristian Corvillo, el militante del PSOE detenido en la nueva pieza separada del caso Koldo, habría tenido peso e intervención en la adjudicación de contratos de obras públicas que, al mismo tiempo, se habrían amañado vía Adif. Es decir, al pasar por las manos de Isabel Pardo de Vera.

Según un informe de la UCO, al que ha tenido acceso laSexta, los agentes de la Unidad Central Operativa de Guardia Civil consideran que el presunto chófer del presidente Pedro Sánchez habría asumido un papel a destacar en las adjudicaciones públicas. Hay que recordar que desde el Gobierno han negado que Corvillo haya sido en ningún momento el conductor personal del líder del Ejecutivo.

Según este informe de la UCO, tras hacer un examen de las evidencias digitales, se ha "puesto de manifiesto cierta relación entre Corvillo y empresas del sector de la obra pública". Es más, consideran los agentes que, en las conversaciones mantenidas con Koldo García y Víctor de Aldama, se puede ver cómo el militante y su respectivo interlocutor aluden de forma elusiva a contratos de este ámbito y muestran interés en que determinadas empresas resulten adjudicatarias.

Asimismo, queda recogida su preferencia por abordar estas cuestiones en encuentros presenciales; lo que refleja la sensibilidad de los asuntos tratados.

Por último, cabe señalar que, en los procedimientos que se han examinado en esta pieza separada del llamado caso Koldo, el propio exasesor de José Luis Ábalos habría ejercido su influencia sobre Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif, cuya presunta intervención en el favorecimiento de empresas adjudicatarias de contratos públicos ya se ha expuesto en escritos anteriores.

Los tres contratos

En concreto, los investigadores identifican tres contratos: dos de Adif y uno de la Dirección General de Carreteras. Por un lado, Koldo y Corvillo maniobran para que adjudiquen a Construcciones Sevilla Nevado-Azvi la construcción de la plataforma de la llena de alta velocidad Madrid-Extremadura, acceso Mérida, tramo San Rafael-Cuarto de La Jara. En cuanto al otro de Adif, los agentes encuentran gestiones entre los precitados para manipular la adjudicación del servicio de limpieza a la empresa Limcasa.

Asimismo, encuentran gestiones de Koldo y Corvillo para manipular la adjudicación a Aquaterra Servicios Infraestructuras y Servicios Técnicos Napal un contrato de servicios para la conservación y explotación de la autopista AP7 entre Cartagena y Vera, por un importe total de 6,1 millones de euros.

El caso Koldo continúa

La UCO ha desplegado un operativo relacionado con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional que se ha saldado con seis detenciones.

Entre los detenidos, aunque ya en libertad, se encontraba precisamente Cristian Corvillo. Lo decimos en pasado porque este empresario cordobés y militante ya ha quedado en libertad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido