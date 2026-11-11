Jon Echeverría (PP) acusa al Gobierno de "untar de dinero público" a UGT y CCOO: "Vamos a revisar las subvenciones"

Jon Echeverría, candidato del PP por Gipuzkoa, suscribe las declaraciones de Sémper en las que habla de revisar las subvenciones a los sindicatos si llegan a la Moncloa y sostiene que el dinero público que han recibido CC.OO o UGT estaba destinado a "favorecer los intereses de este Gobierno".

Jon Echeverría, candidato del PP por Gipuzkoa, critica en Más Vale Tarde la huelga general convocada por los sindicatos que, según él, "han sustituido la gamba por la pancarta".

El popular también valoraba las declaraciones de Borja Sémper, en las que aseguraba que si el PP llegaba a la Moncloa se plantea revisar las subvenciones a los sindicatos.

Echeverría sostiene que "en los últimos años, las subvenciones públicas del Gobierno a UGT y CC.OO. se han multiplicado" y acusa al Ejecutivo de haber "regado, untado de dinero público a determinadas entidades para promover unos intereses políticos", en este caso lo que él denomina "una huelga política a dos días de la campaña electoral"

Por todo ello, reitera la intención del PP de revisar ese dinero público que se ha dado a los sindicatos para que, en su opinión, "favorezcan los intereses de este Gobierno".

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