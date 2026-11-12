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Escenas de tensión

Carmen Gil, periodista de MVT, relata cómo fue rociada con gas lacrimógeno en la huelga: "No podía respirar ni hablar, sentía que me iba a desplomar"

Los detalles La redactora asegura que pasó auténtico "miedo": "Había niños y gente mayor que estaban allí de manera pacífica".

CARMEN HUELGA

Centenares de manifestantes han denunciado en las últimas horas el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía durante las protestas por la huelga general este miércoles en Madrid, pues los agentes cargaron y utilizaron gas lacrimógeno en momentos en los que no había una justificación aparente.

Carmen Gil, redactora de Más Vale Tarde, se encontraba en el centro de la capital participando de las protestas y fue rociada con gas lacrimógeno.

"Empecé a notar un humo muy denso en el ambiente. Como desconocía lo que era, empecé a gritar que pararan y empecé a inhalar gas lacrimógeno. De repente, empecé a perder el sentido de mi propio cuerpo", relata a Iñaki López.

"Había inhalado una cantidad tremenda, y fueron momentos terribles", añade Carmen Gil, que explica que notó "como un síncope, una sensación de que me iba a desplomar".

La periodista asegura que pasó auténtico "miedo". "Había niños y gente mayor que estaban allí de manera pacífica y los veía a los pobres soltando un montón de mocos y llorando despavorida sin saber a quién acudir para pedir ayuda", concluye.

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