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Caso Koldo

La UCO señala una "interlocución directa" entre Sánchez y Corvillo: el exchófer le contó a Aldama una reunión de 35 minutos organizada por Óscar López

Los detalles El militante socialista le dijo a Aldama que en la reunión habían hablado del "jefe", en referencia a Ábalos, y que había ido "de lujo lujo".

Agentes de la Guardia Civil detienen al empresario Cristian Corvillo. Agentes de la Guardia Civil detienen al empresario Cristian Corvillo.Agencia EFE
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Cristian Corvillo tenía "interlocución directa con Pedro Sánchez". Así lo señala la UCO en un informe de la pieza separada del caso Koldo, en el que expone mensajes de 2023 entre el militante socialista y Víctor de Aldama, en los que Corvillo aseguraba haber mantenido una reunión con Sánchez a solas que habría durado 35 minutos.

En la conversación hallada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Corvillo avisaba al comisionista de la trama que Óscar López, entonces jefe de gabinete de Presidencia, le había llamado para acordar un encuentro con Sánchez. Dicho encuentro se habría producido el 20 de abril de 2023, durante una visita del presidente a Córdoba.

El mismo día de la supuesta reunión, Corvillo le comentó a Aldama que habían hablado del "jefe", en referencia a José Luis Ábalos, y que había ido "de lujo lujo". Fue "demasiado bien para mi gusto", añadió. En este sentido, afirmó que Sánchez le habría dicho que "con el tema del jefe —Ábalos— se precipitó". "Me ha dado a entender que lo engañaron", aseveró.

Además de cuestiones del partido, también habrían conversado sobre temas personales. "Hablándome de mi mujer. De la tarta que le hizo en su cumple. En fin, todo raro", comentó Corvillo.

Vinculación de Corvillo con Sánchez

Cristian Corvillo es un empresario cordobés y fue presentado como chófer de Pedro Sánchez en 2017, aunque desde el Gobierno han negado rotundamente este supuesto cargo. "Jamás ha sido ni acompañante ni chófer ni nada. Es totalmente falso", aseguró Alfonso R. Gómez de Celis, candidato del PSOE al Congreso por Sevilla.

El nombre de Corvillo aparece mencionado en distintas informaciones de la UCO sobre el caso Koldo, pero recientemente ha tomado más relevancia al encontrarse indicios "sobre su intervención en la canalización de fondos al entorno de Ábalos en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas ligadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos".

La semana pasada fue uno de los detenidos en el marco de los registros por la pieza separada del caso Koldo en la Audiencia Nacional.

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