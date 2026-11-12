Los socios de Gobierno piden la dimisión de Marlaska tras las cargas policiales durante la huelga general

La otra cara El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que no contemplan la dimisión del ministro del Interior por las cargas policiales que se produjeron ayer durante la jornada de huelga general.

Sumar ha exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las cargas policiales durante la huelga general en defensa del derecho a la vivienda. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, y otros líderes políticos, como Pablo Bustinduy y Alberto Ibáñez, han criticado la actuación policial y pedido su cese. Gabriel Rufián, de ERC, también ha reclamado su dimisión por el "fracaso" de la derogación de la ley mordaza y otros incidentes. Ione Belarra, de Podemos, ha destacado la importancia de la huelga y exigido responsabilidad. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, pide investigar las órdenes detrás de las cargas. El PSOE, sin embargo, no contempla la dimisión, aunque ha solicitado una investigación sobre lo ocurrido.

Sumar ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales que se produjeron ayer en distintas ciudades durante la jornada de huelga general: "No nos representa, debería dar explicaciones lo primero y dimitir lo segundo". Es lo que piensa la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, en declaraciones en la Cámara, donde se celebra la Diputación Permanente que, salvo sorpresas, convalidará uno de los dos decretos ley de vivienda que aprobó el Gobierno el pasado 6 de octubre a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal.

"¡Cómo puede actuar así con personas que se manifiestan pacíficamente!", ha exclamado la portavoz al afirmar que hasta donde saben la actuación policial ha sido colectiva, no de un agente o dos "y eso requiere muchas explicaciones y probablemente la asunción de responsabilidades políticas".

Sobre la huelga en defensa del derecho a la vivienda, ha dicho sentirse "orgullosa" por la "magnífica movilización" que se produjo para avanzar en derechos. Además de Barbero, también han pedido el cese de Grande-Marlaska por el mismo espacio político el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aunque no ha sido tan claro y se ha remitido a lo que ha dicho el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, quien ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le destituya. Igualmente, ha felicitado a los sindicatos y a los cientos de miles de personas que ayer "pararon el país" e hicieron que la huelga fuera "un éxito absoluto".

También ha pedido la dimisión del ministro del Interior el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, al subrayar que las cargas policiales no fueron un hecho aislado sino que se han visto en ocasiones anteriores: "Si no puede controlar a la policía es evidente que no puede ser ministro".

Rufián también le reprocha el "fracaso" de la ley mordaza

Desde ERC, su portavoz, Gabriel Rufián, ha calificado de "excesivo" tanto las acciones violentas al final de la manifestación en Barcelona como la actuación de la policía, en la que vio "una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como las de la ultraderecha".

Y respecto a si el ministro del Interior debe dejar el cargo, ha respondido que su formación fue "la primera" en reclamarlo, aunque por el "fracaso" en la derogación de la "ley mordaza" y por "las muertes" en la frontera sur de este país y "si la policía le da hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá", ha recalcado. "Sin descargar la responsabilidad" que pueda tener el Ejecutivo, ha asegurado que hay una parte del poder policial, como del judicial, "que va en contra de este Gobierno".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha exigido a Marlaska "asumir su responsabilidad" y dimitir ante una huelga "histórica”, porque, según ella, "nunca tuvo que ser ministro, a la luz de su trayectoria”. Belarra ha denunciado el gas pimienta o "las identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas" y ha insistido en que las huelgas "se hacen así, con piquetes y movilizaciones que consiguen los derechos que hoy se disfrutan" en España, por lo que ha instado a Marlaska a dimitir.

Urtasun exige a Marlaska que aclare si hubo una orden para las cargas policiales

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha exigido este jueves al Ministerio de Interior una "investigación a fondo" que "aclare" si hubo una orden para las cargas policiales "injustificables y absolutamente desproporcionadas" durante las movilizaciones del 11N.

En una entrevista en TVE, Urtasun ha insistido en que "corresponde al Ministerio del Interior explicar si esas situaciones se produjeron porque hubo alguna orden o porque algunos estamentos de la Policía Nacional decidieron actuar como actuaron".

"Esto tendrá que aclararlo el Ministerio del Interior y tendrá que aclararlo también para defender el buen trabajo de la Policía Nacional", ha dicho. Urtasun ha recalcado que la Policía Nacional tiene "magníficos profesionales que trabajan con criterios estrictamente profesionales, pero cuando se producen este tipo de situaciones con cargas desproporcionadas, hay que investigar y hay que tomar medidas y eso es lo que estamos exigiendo al ministro Marlaska".

Respecto al tema de la vivienda y a los decretos que se debaten y votan este jueves en la Diputación Permanente, Urtasun ha recordado que la huelga es el resultado de "30 años de cultura neoliberal en materia de vivienda, una cultura que han compartido el PP y el PSOE dejando la vivienda en manos del mercado". Lo ocurrido ayer, ha dicho, fue "una enmienda a la totalidad por parte de los ciudadanos a lo que se ha hecho en vivienda en estos 30 años" y ha insistido en que desde su formación han "arrastrado" al Partido socialista a un cambio en ese tipo de políticas. Urtasun ha incidido en que esta huelga "interpela a todo el mundo, y quien pretenda no sentirse interpelado es que vive en Marte".

El PSOE no contempla la dimisión de Marlaska

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este jueves que no contemplan la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como exigen los socios del Gobierno y de investidura, por las cargas policiales que se produjeron ayer durante la jornada de huelga general.

Según ha dicho en la Cámara, el ministro ya ha pedido una investigación sobre lo ocurrido y con lo que arroje "se tomarán las decisiones que haya que tomar pero no contemplamos la dimisión del ministro". Ha explicado que el distinguiría dos tipos de episodios en relación con la actuación policial de ayer: el primero, lo que sucedió en Barcelona, donde tras una manifestación pacífica, algunos encapuchados pretendieron extender la violencia y eso "hay que perseguirlo con todas las consecuencias incluso penales"

Otra cosa es, ha señalado, las imágenes que se vieron en Madrid y que no les gustaron, aunque el ministro -ha recordado López- ha pedido "una investigación a fondo" aparte de que ha prohibido el uso de gas pimienta en este tipo de manifestaciones.

De las críticas del PP y Vox a la huelga y a los sindicatos, el portavoz socialista ha asegurado que "por mucho que lo digan no son constitucionalistas" y ha advertido de que si consideran que reivindicar el derecho a una vivienda digna, y mejores salarios y servicios sociales es ir contra ellos es porque si gobiernan no van a defender todos estos derechos. Además, el dirigente socialista cree que estas críticas de PP y Vox demuestran que están "muy nerviosos porque cada día sus perspectivas empeoran" mientras que en el PSOE "estamos mejor y con mayor respaldo en la calle".

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