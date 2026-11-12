Rufián tacha de "excesiva" la actuación policial, responsabiliza al PSOE y reitera la dimisión de Marlaska

¿Qué ha dicho? Rufián destaca que existen sectores policiales contrarios al Gobierno. Sin embargo, señala que al final el PSOE es quien gobierna y "si la Policía le da de hostias a la gente en la calle por la cara, alguna responsabilidad tendrá".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha criticado la actuación policial durante la huelga general en Barcelona, calificándola de "excesiva" y responsabilizando al PSOE, que gobierna España. Ha reiterado la demanda de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya planteada anteriormente por su partido debido al fracaso en la derogación de la 'ley mordaza' y las muertes en la frontera sur. Frente Amplio también ha solicitado el cese de Marlaska, acusando al Gobierno de permitir cargas policiales desproporcionadas. Emilio Delgado y Ernest Urtasun de Frente Amplio han exigido una investigación profunda sobre estas acciones policiales, mientras que Alberto Ibáñez de Compromís ha cuestionado la capacidad del ministro para controlar a la Policía.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado de "excesiva" la actuación policial durante la huelga general, especialmente en Barcelona, y ha responsabilizado al PSOE de lo sucedido, al recordar que es el partido que gobierna España. Además, ha reiterado la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que su formación ya había planteado anteriormente.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que hoy celebra Diputación Permanente, Rufián ha denunciado una utilización desproporcionada de la fuerza contra los huelguistas. "Yo vi una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha", ha señalado.

Sobre las peticiones de dimisión al titular de Interior por parte de Frente Amplio y Podemos, Rufián ha recordado que ERC ya había reclamado su salida del Gobierno por el fracaso de la derogación de la denominada 'ley mordaza' y por las muertes registradas en la frontera sur. "Esquerra Republicana creo que fue el primero que pidió la dimisión del ministro Marlaska", ha subrayado.

Preguntado por quién ejerce el mando sobre la Policía, el cabeza de lista de ERC a las elecciones generales ha respondido que existen sectores policiales contrarios al Gobierno, al igual que ocurre, a su juicio, en ámbitos judiciales y mediáticos. En este punto, ha recordado casos de espionaje a dirigente independentistas durante el 'proces'.

Sin embargo, ha advertido de que eso no exime al PSOE de su responsabilidad. "Al final el PSOE gobierna este país y si la Policía le da de hostias a la gente en la calle por la cara, pues alguna responsabilidad tendrá. Además, todos los expedientes que se abren en contra de policías que se creen aquí Chuck Norris acaban archivados", ha denunciado Rufián.

Frente Amplio también exige a Sánchez el cese de Marlaska

La coalición Frente Amplio también ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la actuación "desmedida y desproporcionada" de la Policía Nacional durante la jornada de la huelga general de este miércoles.

En una entrevista con la 'Cadena Ser', el candidato de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha señalado que "no tiene mucho sentido ya apelar al ministro" a que dé explicaciones por esas cargas policiales y que "cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno".

Delgado sostiene que hasta el electorado socialista "se siente incómodo" con estas actuaciones porque "no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera" que la Policía carga "duramente" contra los manifestantes en protestas de índole progresista.

El dirigente de Más Madrid ha censurado que el Gobierno "tienda la mano" a la ciudadanía para movilizarse por sus derechos y, cuando marcha en las calles, haga "cargas policiales salvajes". En concreto, ha puesto el acento en el "problema" que, a su juicio, existe con los policías antidisturbios.

El ministro de Cultura y 'número dos' de Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, también ha pedido una "investigación a fondo" de las cargas policiales contra sindicalistas y que le toca a Interior aclarar esas "cargas absolutamente desproporcionadas e injustificadas".

En declaraciones a 'TVE', Urtasun ha afirmado además que la violencia que se pudo ver en la calle son actos llevados a cabo por pequeños "grupúsculos" que, a su juicio, "nada tienen que ver con la manifestación".

Por su parte, el diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha destacado que " si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro".

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