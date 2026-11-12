Jensen Huang dimite como CEO de Nvidia tras el escándalo sobre sus infidelidades y un presunto espionaje

Los detalles Huang, cofundador de Nvidia y su cuarto mayor accionista (con una participación de aproximadamente el 3,61%), también abandonará la junta directiva.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, deja su cargo, lo que priva a la industria de la inteligencia artificial (IA) de su mayor defensor y arroja incertidumbre sobre el futuro del fabricante de chips que él convirtió en un gigante de este sector.

La directora financiera, Colette Kress, asumirá el puesto de directora ejecutiva interina mientras Nvidia busca un sucesor permanente, informó la empresa el jueves. Asimismo, la compañía ha nombrado a Harvey Jones (exdirector ejecutivo de Synopsys y miembro de su junta directiva) como el primer presidente de la junta directiva en la historia de la empresa.

Huang, cofundador de Nvidia y su cuarto mayor accionista (con una participación de aproximadamente el 3,61%), también abandonará la junta directiva.

Las acciones de Nvidia cayeron más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que arrastró al resto del mercado bursátil.

La presión sobre Huang había aumentado en los últimos días, tras publicarse informes que señalaban que el ejecutivo de 63 años —quien está casado— mantuvo una relación con una empresaria china, a quien las autoridades estadounidenses sospechan de realizar labores de espionaje para Pekín.

La junta directiva de Nvidia se reunió el miércoles para evaluar su destitución —según una fuente cercana al asunto—, tras conocerse ese mismo día que Huang también habría mantenido una relación extramatrimonial con una alta ejecutiva de la empresa que estaba bajo su supervisión directa.

La salida de Huang sume a la compañía —valorada en 4 billones de dólares— en la incertidumbre y amenaza con desestabilizar el ecosistema de la IA, el cual él ayudó a financiar reinvirtiendo el creciente excedente de efectivo de Nvidia en proveedores de servicios en la nube, otros suministradores y los laboratorios más importantes del sector.

El sentimiento de los inversores hacia las acciones relacionadas con la IA ya se mostraba inestable, debido a que el elevado consumo de efectivo y el aumento de la deuda en gigantes tecnológicos —tradicionalmente ricos en liquidez— han generado dudas sobre si el auge de la IA llegará a ser rentable.

Esta salida podría tener, además, consecuencias de gran alcance para la política estadounidense de exportación de chips, dado el empeño de Huang por mantener el acceso al mercado chino y sus estrechos vínculos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El domingo, Trump declaró que Huang había "hecho un trabajo increíble para nuestro país" y añadió que el directivo de Nvidia le aseguró no tener idea de que la mujer china con la que mantuvo una relación fuera una espía.

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