La UCO cree que Corvillo canalizó mordidas para comprar un loft en Vallecas a la novia de Ábalos

El empresario Cristian Corvillo, durante la comisión de investigación del 'caso Koldo', en el Senado

Los detalles Andrea de la Torre recibió una transferencia de 65.000 euros por parte de una sociedad portuguesa administrada por una tercera persona, pero que la UCO vincula a Corvillo.

La UCO investiga a Cristian Corvillo por presuntamente canalizar fondos para la compra de un loft en Vallecas por Andrea de la Torre, pareja de José Luis Ábalos. Según un informe del 3 de noviembre al que accedió laSexta, Corvillo habría facilitado fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa vinculada a una tercera persona. Esto habría ocurrido en un contexto de dificultades financieras de Ábalos. De la Torre adquirió en abril de 2024 dos inmuebles por 125.000 euros, sin hipoteca, mediante cheques y una transferencia de 65.000 euros desde Portugal. La UCO señala la influencia de Corvillo sobre las sociedades implicadas.

La UCO apunta a que Cristian Corvillo podría haber canalizado mordidas para comprar un loft en Vallecas a Andrea de la Torre, novia de José Luis Ábalos, según indica en un informe del 3 de noviembre en el marco de la pieza separa del caso Koldo, al que ha tenido acceso laSexta.

Concretamente, señala su "posible intervención en la canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos dentro de un contexto de presuntas contraprestaciones económicas relacionadas con empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos".

El documento sostiene que el exchófer de Pedro Sánchez "habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona".

Estos hechos se produjeron después de que Ábalos hubiese manifestado "tener falta de liquidez" y que "buscaba financiación" para que su pareja "adquiriera un inmueble". Finalmente, según reza el informe, en abril de 2024, Andrea de la Torre compró dos inmuebles por 125.000 euros: un loft y una plaza de garaje en Vallecas.

Dicha operación "se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose la práctica totalidad del pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia".

Transferencia de 65.000 euros

La transferencia se realizó por un importe de 65.000 euros en concepto de "préstamo", desde una cuenta ubicada en Portugal de la sociedad Esperança Colossal. Dicha sociedad es administrada por Jorge Pérez Marqués, que también figura como administrador de la española Deplan-Works SL.

En este sentido, tras analizar los mensajes intercambiados entre Corvillo y Aldama, la UCO encuentra indicios de que el empresario cordobés "tendría cierta ascendencia sobre ambas sociedades".

La teoría de la UCO sobre la vinculación del exchófer de Sánchez a estas sociedades se basa tanto en "el flujo de facturación identificado entre Pérez Marqués y Aldama" como en los mensajes intercambiados entre Aldama, comisionista de la trama, y Corvillo "en fechas próximas a la búsqueda de esta financiación".

Asimismo, subraya que hay una "práctica coincidencia" entre la financiación que buscaba Ábalos y el precio de compraventa del inmueble adquirido por su pareja.

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