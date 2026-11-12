Ignacio Escolar responde a Abascal: "¿Cómo puede llamar subvencionado a alguien cuando su partido, como todos, reciben un 80% de dinero público?"

Ignacio Escolar desmonta el bulo de Santiago Abascal sobre las subvenciones a los sindicatos y explica que, mientras UGT o CC.OO. reciben un 20% de dinero público, en el caso de los partidos asciende al 80%.

Tanto Partido Popular como Vox lanzaban duras acusaciones contra los sindicatos por la huelga general. Santiago Abascal incluso iba más allá y les llamaba en un mitin "subvencionados".

Un bulo que Ignacio Escolar desmonta en Más Vale Tarde, donde afirmar entender que "los sindicatos estén en algunas cuestiones muy a favor de este Gobierno, porque es el que más ha subido el salario mínimo de la historia".

En respuesta a las acusaciones de "comegambas o las subvenciones", el director de 'elDiario.es' explica que en sindicatos como UGT o CC.OO "el porcentaje de dinero público que reciben está por debajo del 20 %".

Sin embargo, apunta, en el caso de los partidos políticos "es justo al revés", de manera que el dinero privado que reciben ronda el 20 %, mientras que el 80 % restante corresponde a dinero público: "¿Cómo puede llamar Vox subvencionado a alguien? Es un disparate", comenta.

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