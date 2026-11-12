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Estados Unidos

Al menos cuatro víctimas en un tiroteo junto a un gimnasio en Washington

Los detalles Medios locales han informado del número de víctimas, sin especificar si son muertos o heridos.

Imagen de archivo de un coche de policía en Carolina del Sur (EEUU) Imagen de archivo de un coche de policía en Carolina del Sur (EEUU)Agencia AP

Medios locales han informado durante la mañana de este jueves de un tiroteo que habría tenido lugar en el centro de Washington, junto a un gimnasio llamado VIDA, popular en la capital. Según estas fuentes, habría al menos cuatro víctimas, pero no se especifica si son heridos o fallecimientos.

Según estas fuentes, al suceso ha tenido lugar entorno a las 8:00 hora local. Minutos después, decenas de bomberos y policías acudieron al lugar para atender a los implicados e intervenir en lo ocurrido.

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