Al menos cuatro víctimas en un tiroteo junto a un gimnasio en Washington

Imagen de archivo de un coche de policía en Carolina del Sur (EEUU)

Los detalles Medios locales han informado del número de víctimas, sin especificar si son muertos o heridos.

Durante la mañana de este jueves, medios locales informaron sobre un tiroteo en el centro de Washington, cerca del gimnasio VIDA, conocido en la capital. Según estas fuentes, el incidente habría dejado al menos cuatro víctimas, aunque no se especifica si se trata de heridos o fallecidos. El suceso ocurrió alrededor de las 8:00 hora local. Poco después, decenas de bomberos y policías acudieron al lugar para asistir a los implicados e intervenir en la situación. La noticia está en desarrollo y se espera más información a medida que las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

Medios locales han informado durante la mañana de este jueves de un tiroteo que habría tenido lugar en el centro de Washington, junto a un gimnasio llamado VIDA, popular en la capital. Según estas fuentes, habría al menos cuatro víctimas, pero no se especifica si son heridos o fallecimientos.

Según estas fuentes, al suceso ha tenido lugar entorno a las 8:00 hora local. Minutos después, decenas de bomberos y policías acudieron al lugar para atender a los implicados e intervenir en lo ocurrido.

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