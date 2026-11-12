¿Qué pasa con el resto de entrevistas de Jordi Wild después de que Abascal cancelara la de Vox?

Cuando Jordi Wild se propuso entrevistar a los cuatro principales candidatos a la Presidencia en las elecciones del 29N su máxima era 'o todos o ninguno'. ¿Qué pasa ahora, tras la cancelación de Vox?

Cuando Jordi Wild anunció lo que tenía intención de hacer para las elecciones generales del 29 de noviembre lo dejó claro: o todos o ninguno. La intención del 'youtuber', con casi cuatro millones de seguidores en X y en Instagram y cerca de ocho millones de suscriptores en su podcast The Wild Project en Spotify, era entrevistar a los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno el 29N: Alberto Núñez Feijóo (PP), Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio).

Todos confirmaron su asistencia, conocedores de su formato: las entrevistas de Wild son largas, sin límite de tiempo. Sí había una serie de limitaciones: el 'youtuber' se propuso hacer entrevistas de entre 50 y 90 minutos, sin bloques específicos con límite de tiempo como sí se hace en los debates tradicionales, con preguntas y segmentos comunes a todos los candidatos, grabadas y emitidas a posteriori pero sin edición previa ni cambios ni eliminaciones solicitados por parte de los candidatos. Feijóo fue el primero en aceptar, aunque Abascal lo hizo poco después. Ada Colau fue la siguiente y Pedro Sánchez se hizo de rogar: durante su entrevista en 'La Revuelta', Sánchez dijo que tomaría pronto una decisión y al día siguiente lo confirmó. "Gracias por la invitación, Jordi Wild. Ahí estaré".

Wild ya tenía a los cuatro, pero entonces tuvo lugar la polémica entrevista de Abascal en 'La Revuelta' y todo cambió. El encuentro del líder de Vox con David Broncano empezó raro, con el programa aceptando las condiciones del partido para llevar a su propio público, conscientes de que el habitual podría boicotear cada palabra del político. La entrevista fue complicada, se emitió incompleta —sin, por ejemplo, las clásicas preguntas que Broncano hace a todos los invitados— y acabó provocando un movimiento inesperado en Vox, que decidió no volver a ceder en exclusiva su imagen y discurso: el partido acusó a RTVE y a la productora El Terrat de 'secuestrar' 40 minutos de la entrevista y señaló que no participaría en ningún otro programa que tuviera el control exclusivo de las entrevistas o el derecho a editarlas sin que Vox tuviera, al menos, "el mismo y recíproco derecho".

Lo cierto es que Jordi Wild se sorprendió, ya que con Abascal y con el resto de candidatos había firmado un acuerdo en el que se comprometía legalmente a "no tocar ni un solo pixel de la entrevista" y a publicarla íntegra, a cambio de que ninguno de los candidatos exigiera recortes o cambios. "Creo que es algo justo, bonito y que ayuda a la transparencia", ha explicado en un vídeo que sólo en X ya suma casi 30 millones de visualizaciones. "Todos firmaron", explica Wild, aunque reconoce que a Vox le costó más. Cuando estaba terminando la entrevista con Sánchez fue cuando se enteró de que había "un problema" con Vox.

"Como habían tenido lío en 'La Revuelta', querían firmar un nuevo contrato en el que te comprometas a no cambiar nada", explica, algo que aceptó porque formaba parte de sus condiciones iniciales. "Yo nunca voy a recortar una entrevista. ¿Creéis que me voy a jugar algo tan serio con gente tan preparada? No tengo nada que ganar", señaló. Sin embargo, más tarde Vox exigió que fuera el partido el que grabara la entrevista y que pasara a ser "su" entrevista, alegando los problemas con la "censura" que habían sufrido en 'La Revuelta'. "¿Pero qué tiene que ver [David] Broncano conmigo? Yo soy otro mundo", añadió.

Si bien en el comunicado de Vox exigen derechos audiovisuales recíprocos, Wild asegura que cuando Vox se puso en contacto con él exigían derechos en exclusiva —"Luego, a lo mejor, se lo han repensado", añadía—, algo que consideró, además de "absolutamente imposible" y una "falta de respeto" a su profesionalidad. Pese a que puso todo de su mano para que acudieran, Wild era consciente de que "no querían" ir y que "no había forma de solucionarlo". "Si hubieran querido venir hubieran venido", añadió.

¿Se emiten las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau en The Wild Project?

Las entrevistas con dos de los candidatos ya estaban grabadas, la última se graba este jueves. De hecho, Ada Colau ya explicó en 'La Revuelta' que había sido una entrevista dura, como se esperaba. Pese a que la idea inicial era de publicar las cuatro entrevistas o ninguna, finalmente publicará las otras tres entrevistas en la fecha prevista: el viernes 13 de noviembre, primer día de campaña electoral. "No se ha conseguido el pleno. Pues bueno, me toca tirar para adelante, aunque para mí ha sido una buena hostia", reconoce. Las grabaciones se publicarán "a primerísima hora" de la mañana, en torno a las 8:00h o 9:00h, según ha explicado Wild.

El 'youtuber' también ha aprovechado para desmentir un "rumor totalmente falso" que se ha extendido que apuntaba a que Vox finalmente acudiría a la entrevista. "Esto no es así: no he hablado con ellos en todo el día, más allá de algún 'whatsapp' por la mañana o mediodía, no relacionado con venir de nuevo. Ayer ya se zanjó el tema y hoy todo se ha mantenido igual. Ya he pasado página. Así es la puta vida".

Una vez publicadas las entrevistas, Jordi Wild seguirá intentando coordinar un debate electoral que lleva "semanas intentando cerrar", aunque es consciente de que es posible que no lo consiga. "Noto mucho miedo en los perfiles políticos, no hacia mí, sino en general. Se nota que se juegan mucho y las cosas están tensas", apunta.

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