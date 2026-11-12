Las cargas policiales y el uso del gas pimienta durante la huelga pone el foco en Interior y la gestión de Marlaska

Disturbios en el centro de Madrid, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid

Los detalles Emilio Delgado, cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, ha pedido a Pedro Sánchez que destituya al ministro del Interior después de que la Policía haya "cargado sin ningún tipo de justificación sobre los piquetes informativos", según denuncia.

Las cargas policiales durante la huelga general en España, especialmente las vividas en Madrid, están siendo objetivo de crítica por los manifestantes que este miércoles llenaron las calles e incluso por los socios de Gobierno del PSOE, que piden a Pedro Sánchez el cese de Fernando Grande-Marlaska.

La Policía cargó contra un grupo de manifestantes en Madrid y detuvo al menos a una persona al término de la marcha. La protesta, iniciada en Atocha a las 18:00 horas, tenía que terminar en Plaza de España. Sin embargo, un cordón policial ha intentado impedir el acceso ante la gran afluencia de participantes. Los manifestantes consiguieron sortear el bloqueo y fue entonces cuando comenzaron las cargas.

Los agentes lanzaron disparos al aire y lanzaron gas pimienta a los congregados, que se dispersaron por las calles aledañas en las que se reprodujeron las quemas de contenedores y roturas de mobiliario urbano. Los altercados se dieron también en la Gran Vía y Callao.

Tras lo ocurrido, el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid a las elecciones generales, Emilio Delgado, reclamó al presidente del Gobierno "destituir a un Fernando Grande-Marlaska que, "o bien está lanzando a la Policía contra las clases populares, o bien ha perdido por completo el control de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Delgado enumeró las cargas policiales en las manifestaciones del sector educativo y también "en esta jornada de lucha de hoy, donde la Policía ha cargado sin ningún tipo de justificación sobre los piquetes informativos". El de momento portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea sopesó que "no tiene mucho sentido dirigirse a un ministro decadente como Marlaska", por lo que emplazó "directamente" a Sánchez preguntándose si "también en esto vamos a tener que empujarle" y "cuánto tiempo va a tardar en tomar la decisión que todo el mundo sabe que tiene que tomar", la destitución del titular de Interior.

Maíllo acusa a Marlaska de no controlar a la Policía

Por su parte, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, acusó al ministro del Interior de no controlar a sus propios Cuerpos de Seguridad en las acciones de éstos contra los piquetes de la huelga general.

"No puede ser que los policías controlen al ministro y no al revés", se quejó el líder de Izquierda Unida, que condenó "los excesos de violencia que ha habido", que han llevado, atestiguó, a compañeros de partido al hospital.

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