La AN imputa a Cerdán, Zarrías, Dolset y a la gerente del PSOE por la trama de Leire Díez para desacreditar a jueces

El contexto Agentes de la Unidad Central Operativo de la Guardia Civil han registrado este miércoles los domicilios del exsecretario de Organización del PSOE y exvicepresidente de la Junta de Andalucía, así como del empresario Javier Pérez Dolset.

El juez Santiago Pedraz ha imputado a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías en el caso Leire Díez, según fuentes de laSexta. La Guardia Civil ha registrado domicilios de exdirigentes del PSOE y del empresario Javier Pérez Dolset, además de la sede central del PSOE en Madrid, solicitando información sobre el caso. También se han requerido datos a una decena de empresas. La investigación, bajo secreto desde mayo, incluye al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y a Antxon Alonso, por supuestas mordidas en contratos públicos. Se investigan cinco contratos por 132 millones de euros entre 2021 y 2023. Leire Díez, Alonso y Fernández fueron detenidos en diciembre por malversación y tráfico de influencias, y están en libertad con medidas cautelares.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que está a cargo de la investigación del caso Leire Díez, ha imputado a Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, según confirman fuentes de la investigación consultadas por laSexta.

Ana María Fuentes, gerente del PSOE, también ha sido imputada dentro de la investigación de los pagos desde la gerencia del PSOE por los trabajos de investigación de Leire Díez en 2024.

Dentro del procedimiento también se investiga al abogado de Santos Cerdán, Teijelo Casanova, al guardia civil Sánchez Yepes y a Ismael Oliver, exabogado de Koldo García.

Fuentes jurídicas confirman a laSexta que el juez de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que acuda a la sede del PSOE para requerir diversa documentación y archivos electrónicos en una investigación contra una trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al gobierno.

El titular de la Plaza 5 de la Sección de Instrucción del tribunal Central de Instancia cree que hay indicios de la responsabilidad de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado, así como por la posible autoría del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

El juez también aprecia indicios contra Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque habrá que esperar al desarrollo de la investigación para "concretar su responsabilidad penal".

El Secretario Adjunto de Organización del PSOE, Juan Francisco Serrano Martínez, comparece ante la Comisión de Investigación del caso Koldo

Sobre esta cuestión, fuentes del PSOE trasladan a laSexta que Juan Francisco Serrano "no sabe nada de esto" ni sabe "a qué obedece" que se mencione su nombre en la investigación cuando "no ha hecho nada". "Nada es nada", enfatizan estas fuentes.

El magistrado considera que la actividad presuntamente delictiva investigada es grave tanto por las penas que pudieran imponerse, como por el elevado importe de las transacciones económicas objeto de investigación, por lo que considera proporcionados los requerimientos acordados.

La UCO requiere información en la sede del PSOE

En la mañana de este miércoles, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han registrado domicilios de los exdirigentes del PSOE, así como del empresario Javier Pérez Dolset, que también ha sido imputado por Pedraz. Además, se han personado en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir información en relación al caso Leire.

Además, se han producido requerimientos de información a una decena de empresas, entre ellas una agencia de viajes, según ha podido confirmar laSexta. Del mismo modo, se ha elevado una petición de información en la Dirección General de la Guardia Civil.

Pedraz prorrogó el pasado 8 de mayo un mes más el secreto de esta causa en la que investiga también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al propietario de Servinabar Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán, por presuntas mordidas en la adjudicación de contratos públicos.

Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI fueron detenidos el pasado mes de diciembre por malversación, tráfico de influencias y organización criminal, quedando en libertad con medidas cautelares.

Los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.

Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros

Díez, Alonso y Fernández tenían un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'nosotros tres'. En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre estas actividades ilegales.

La exmilitante socialista está siendo también investigada en un juzgado de Madrid por presuntas maniobras para perjudicar a fiscales o al responsable de la UCO, Antonio Balas con el objeto de entorpecer investigaciones judiciales. En esa causa, el juez Arturo Zamarriego tomó declaración como testigo al exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para indagar en el contrato que le hizo a través de la sociedad Zaño y en su relación personal con ella y los otros investigados.

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