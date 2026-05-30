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Fallo en el mástil

El gesto de sorpresa de Felipe VI al ver caer la bandera de España en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo

Los detalles El rey ha estado presente junto a Letizia y a Leonor en un evento marcado por la caída de la bandera y por la climatología viguesa.

Felipe VI
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Muchos imprevistos en el Día de las Fuerzas Armadas en Vigo. En una ciudad gallega en la que el mal tiempo ha impedido que el acto se desarrollara con normalidad y en donde incluso la bandera de España se ha caído durante el izado. El motivo, un error en el mástil, cuya cuerda se ha roto. Todo, delante de Felipe VI, de Letizia y, también, de Leonor.

Precisamente el rey, al ver cómo caía la bandera al fallar el mástil en el izado, ha dejado un gesto de sorpresa mientras realizaba el saludo militar.

Tanto él como el resto de miembros de la familia real presentes en el desfile han sido recibidos por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Teodoro López Calderón.

Con el tiempo obligando a suspender el salto paracaidista que iban a llevar a cabo miembros de la patrulla acrobática del Ejército del Aire, luego ha sido cuando la bandera se ha soltado. Y, a pesar de que todo ha comenzado a transcurrir con normalidad desde entonces, lo cierto es que la meteorología ha jugado más malas pasadas.

El bajo techo de las nubes ha impedido realizar el vuelo de los seis aviones Pilatus PC-21 de la Formación Mirlo que, dibujando en el aire con sus colores la bandera española, supone cada año el pistoletazo de salida al desfile aéreo.

Los vigueses tampoco han podido disfrutar del paso de la treintena de aeronaves de caza (Eurofighter, F-18, Harrier, etc) los diez aviones de transporte y los 29 helicópteros que estaba previsto que conformaran el desfile aéreo.

En el desfile han participado más de 3.700 efectivos del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y del Espacio, Unidad Militar de Emergencias (UME), Guardia Real y Guardia Civil.

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