Los pagos que el juez investiga de la trama que afecta al PSOE: 4.000 euros al mes a Leire Díez y facturas falsas

¿Por qué es importante? El PSOE niega que pagara con facturas falsas a Leire Díez, pero el magistrado señala que la gerente del partido, Ana María Fuentes, falsificó facturas para camuflar pagos.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y Leire Díez niegan vínculos laborales entre ellos, aunque el juez Santiago Pedraz sospecha que ambos integraban una estructura criminal que utilizaba recursos del PSOE. Según el juez, Cerdán habría facilitado el uso de la estructura del partido para actividades ilícitas, incluyendo el pago de 4.000 euros mensuales a Díez y la creación de facturas falsas para encubrir sobornos a funcionarios. La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, habría autorizado pagos a abogados por servicios inexistentes. Alberto Núñez Feijóo califica esto como corrupción estructural, mientras Pedro Sánchez defiende la gestión de Fuentes. El juez también detectó pagos a medios para difundir información favorable a la trama.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, negó que Leire Díez trabajase para él. "Es una militante y nada tiene que ver con Ferraz o la organización", aseguraba, negando que alguien del partido le hubiese dado instrucciones.

Por su parte, ella también desmentía estar bajo las órdenes de Cerdán. Sin embargo, el juez Santiago Pedraz cree que ambos formaban parte de una estructura criminal que se sirvió de los medios y del dinero del PSOE.

De hecho, en el auto recoge que cree que "Santos Cerdán habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido". Según el magistrado, el exsecretario de Organización ordenó que Leire Díez cobrara 4.000 euros al mes de fondos del partido, y más adelante crearon un sistema de facturas falsas.

Se trata, según recoge, de "mendaces facturas", un soporte documental "aparente y una facturación falaz" para camuflar dinero con el que intentaban sobornar a funcionarios.

La actual gerente del partido, Ana María Fuentes, autorizaba el pago de facturas con dinero de la formación para servicios inexistentes de los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, y el ex alto cargo del PSOE andaluz, Gaspar Zarrías.

Unos hechos que Alberto Núñez Feijóo considera corrupción estructural. "No es una cadena de errores. Lo que está podrido es el núcleo del poder", asegura el líder del PP.

Por su parte, Pedro Sánchez sigue defendiendo a la gerente del partido, señalando que es una muhjer "que ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa".

Al menos 125.000 euros ingresó Jacobo Teijelo, y más de 27.200 Ismael Oliver. Así preguntaba este último a Leire Díez en conceptó de qué tenía que emitir la factura. "Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra", le ecribía.

El juez también ha detectado pagos de hasta 20.000 euros a medios de comunicación para difundir informaciones que interesaban a la trama.

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