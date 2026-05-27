La UCO busca dispositivos electrónicos y dinero durante más de 12 horas en Ferraz: el día que marcará la historia del PSOE

Los detalles El juez Pedraz también pide el registro de entrada a la sede nacional, con fecha y hora, de Leire Díez, Santos Cerdán, Antxon Alonso, Villarejo o de Carmen Pano.

La sede del PSOE en la calle Ferraz vivió una intensa jornada con la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía, que permaneció más de 12 horas inspeccionando ordenadores, móviles, coches y otros espacios. La operación, autorizada por el juez Pedraz, buscaba información sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán, permitiendo el acceso a garajes, trasteros y otros lugares. Los agentes, sin uniforme, revisaron dispositivos electrónicos y tenían permiso para grabar y usar fuerza si era necesario. La presencia mediática fue notable, y se solicitó información sobre las entradas y salidas de Díez y otros implicados desde 2021.

La jornada de este miércoles ha sido trepidante en la sede del PSOE. Las imágenes de los agentes de la UCO entrando en la sede de la calle Ferraz, donde han estado más de 12 horas, quedarán para la historia. El juez Pedraz autorizó un requerimiento para que la Unidad Central Operativa de la Policía inspeccionase todo: ordenadores, móviles, coches, libros contables, trasteros e incluso el cuarto de contadores.

Pasadas las ocho de la mañana, un hombre con camisa blanca ha sido uno de los primeros agentes en llegar a la sede socialista a primera hora de la mañana, cuando todavía estaba cerrada. Posteriormente, al menos seis agentes y tres coches entraron en el edificio.

Tenían permiso del juez de la Audiencia Nacional para buscar información relativa a la trama de Leire Díez y Santos Cerdán en "garajes, plazas privadas de aparcamiento, vehículos estacionados, trasteros, naves, cuartos de contadores o calefacción, azoteas, desvanes, caja fuerte o cuarto blindado".

Agentes de la UCO, sin uniforme, con mochilas y bolsas de mano, han buscado dinero en efectivo, objetos de valor y, sobre todo, dispositivos electrónicos. "Equipos informáticos, CD, DVD, discos duros, pendrives de memoria, teléfonos móviles, smartphones, tarjetas SIM y PDA", esgrime el auto, al que ha tenido acceso laSexta.

La autorización judicial incluía la potestad de grabar todo "mediante la utilización de cámaras de vídeo o similares". También, si era preciso, permitía "el uso de la fuerza proporcionalmente necesaria".

Expectación en la calle

Fuera del edificio, decenas de periodistas intentaban hacerse sitio entre los huecos del andamio que cubre la fachada de la sede socialista. Apretados al borde de la acera, la Policía ha tenido que cortar el carril situado más a la izquierda de la calle para evitar riesgos, ya que, ante la falsa alarma de que salía uno de los coches de los agentes, todos han echado a correr.

Al final, las cámaras han conseguido la imagen de los coches abandonando la sede. En este sentido, uno de los datos que precisamente el juez ha solicitado es una relación de todas las veces que Leire Díez entró y salió de Ferraz en coche desde 2021 hasta ahora.

También las entradas con hora y fecha exactas, no solo de Leire Díez, sino también de Santos Cerdán, de su socio Antxon Alonso, del comisario Villarejo o de Carmen Pano, la mujer que declaró haber llevado 90 mil euros en efectivo a Ferraz siguiendo instrucciones de Víctor de Aldama.

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