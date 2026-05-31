Leire Díez, a los ministros que la ven como un 'pequeño Nicolás': "Qué poco prudentes son"

Alfonso Pérez Medina ha mantenido una conversación con Leire Díez de la que ha hablado en laSexta Xplica. En la misma, Díez ha avisado a los ministros que la ven como un 'pequeño Nicolás'.

Alfonso Pérez Medina ha contado en laSexta Xplica una conversación que ha mantenido con Leire Díez a tenor del auto del juez Pedraz, en la causa que investiga una supuesta trama desde Ferraz para obstaculizar investigaciones judiciales.

En la conversación, tal y como cuenta el jefe de Tribunales de laSexta en el programa que conduce José Yélamo, Díez ha lanzado un aviso a los ministros que la califican o la ven como un 'pequeño Nicolás'.

"Que digan lo que quieran, créeme que no me importa. Ahora bien, qué poco prudentes son. Sin más", ha dicho Leire Díez.

La UCO, debido a la investigación, ha entrado en la sede del PSOE en Ferraz en un registro o requerimiento para recabar información.

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