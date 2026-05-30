La 'melodía' de la conspiración: el PSOE tira de teorías para defenderse con Puente como actor principal

Los detalles Algunos socialistas han abrazado la idea de un complot para derribar al Gobierno para justificar todas las polémicas judiciales a las que se están enfrentando.

El Gobierno enfrenta crecientes casos judiciales y polémicas, y desde el Ejecutivo se sugiere una teoría de conspiración para "derribar al Gobierno". Esta idea, promovida por el ministro de Transportes, Óscar Puente, sostiene que existen intentos "nada democráticos" para desestabilizar al Ejecutivo. Puente, junto a otros socialistas como Salvador Illa y Óscar López, argumenta que las coincidencias judiciales no son casuales. Sin embargo, no todos en el PSOE comparten esta visión, como Emiliano García Page. Los socios del Gobierno, aunque no retiran su apoyo, piden transparencia y ejemplaridad, como expresó Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

Mientras se siguen acumulando los casos judiciales y las polémicas del Gobierno, desde el Ejecutivo nacional agitan la batuta de la teoría de la conspiración en una idea iniciada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien sugirió la existencia de intentos de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos", Una teoría a la que ya son varios los socialistas que se abonan.

"En las casualidades no creo". Es la idea que Óscar Puente transmitía a los medios de comunicación cuando le preguntaban por las novedades judiciales relacionadas con el PSOE que han habido esta semana. El ministro lidera la orquesta socialista de hablar de que esta situación no es una "casualidad" a la que se han sumado otros como Salvador Illa, Arcadi España o Óscar López.

Aunque Puente también da clases de criminología con su "es una cosa tan absurda que no se como un informe policial puede incluirlo en sus especulaciones" o de periodismo con el "no hay un interes en que el ciudadano esté informado, lo que hay es un interes por derribar a un gobierno y por eso vale todo".

"Adif hizo pública un desmentido de este artículo, no lo habréis visto publicado. Porque esto no interesa", mencionaba el ministro durante esta semana. Por cierto, dice que los medios no informamos y lo hace con un recorte de la web de laSexta de una noticia que incluye eso mismo de lo que habla.

Pero, por encima de todo, Puente ha dado clases de política con ataques, negación absoluta y dar la vuelta al asunto, que en su caso ha sido sembrar una duda formulada entre la opinión pública: "Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que esta pasando. Que quieren que se derribe a este Gobierno".

Una generalización apresurada que, una vez hecho esto, ya solo queda seguir extendiéndolo insinuando un poco lawfare. "He visto como coinciden cuatro, cinco y seis juicios y, por cierto, se filtran a la prensa casualmente antes de una sesión de control", ha dicho Óscar López.

Aunque está música de la conspiración no la comparten todos los socialistas, como es el caso de Emiliano García Page. Tampoco sus socios, que aunque no retiran su apoyo sí endurecen su discurso. "Sí claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este Gobierno, pero esto no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta transparencia, hace falta ejemplaridad", ha afirmado Pablo Bustinduy, ministro de Consumo.

Una ejemplaridad que piden mientras sigue sonando su música.

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