La encrucijada del PP ante los escándalos del PSOE: presentar una moción de censura o dejar al Gobierno desgastarse

Los detalles Feijóo aseguró el jueves que hará "todo lo posible para cambiar al Gobierno". En la misma línea, Aznar defendió que de este "ambiente insoportable de corrupción solo se puede salir con elecciones".

Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular (PP) se enfrentan a una encrucijada, debatiendo entre presentar una moción de censura o insistir en pedir elecciones para desgastar al Gobierno. Feijóo ha instado a los partidos que apoyan al Gobierno a retirarle su respaldo, mientras que Cuca Gamarra aboga por elecciones anticipadas. Sin embargo, los números no favorecen una moción de censura, y figuras como Alma Ezcurra destacan la difícil decisión entre responsabilidad o complicidad. José María Aznar también se pronuncia a favor de elecciones para salir de lo que considera un ambiente de corrupción. Mientras tanto, el PP se enfoca en desgastar al Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo y el PP están en un cruce de caminos, decidiéndose entre seguir la vía de una moción de censura o insistir en pedir elecciones hasta desgastar al Gobierno. Por el momento, el líder del Partido Popular pidió este jueves "que los partidos que sostienen al Gobierno dejen de sostener a un gobierno sin mayoría, sin Presupuestos y sin decencia".

Por su parte, Cuca Gamarra defendió que "lo que se tiene que hacer es convocar elecciones cuanto antes", al tiempo que expresó que "los españoles no tenemos por qué estar viviendo este bochorno" y que "esto es insostenible".

Así, entre la oportunidad y el riesgo, Feijóo encara una encrucijada decisiva. "Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno y cuando digo todo, es todo", aseguró el presidente del PP.

Mientras, voces autorizadas en el partido intentan marcarle también el camino. Para Aznar, "de vivir en un ambiente insoportable de corrupción, como se vive en España, solo se puede salir con unas nuevas elecciones y un cambio de Gobierno".

Los números no dan para la moción

Sin embargo, la decisión se le antoja difícil, ya que los números no dan para la moción. En este sentido, Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, ha señalado que "va a tocar elegir entre responsabilidad o complicidad".

Ni el PP, ni el PNV, ni Junts confirman reuniones o conversaciones con una moción sobre la mesa. "Nosotros no podemos presentar una moción y nosotros no hemos visto nada encima de la mesa", ha manifestado al respecto Míriam Nogueras.

De ahí que, mientras tanto, el camino les lleve a un horizonte de desgaste del Gobierno.

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