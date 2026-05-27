La confesión política de Ana Belén: "Prefiero una democracia con Felipe VI que una república con Vox"

"Te hacía por republicana", afirma Aimar Bretos a Ana Belén, que matiza su opinión sobre que España tenga una república: "Depende, como todo, también la democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada".

Aimar Bretos entrevista en el plató de La Noche de Aimar a Ana Belén. "Tu madre vivió la proclamación de la Segunda República en Sol, ¿tú crees que vivirás la tercera?", pregunta el presentador a la artista, que confiesa que cree que no lo verán sus ojos pero "nunca se puede decir de este agua no beberé". "Tampoco creas que me apasiona", afirma la artista a Aimar Bretos, que confiesa su asombro: "Te hacía republicana".

"No, sabes qué pasa, que una República depende, como todo", reflexiona la cantante, que explica que "la democracia depende de qué presidente esté para que tengamos una vida aceptable o complicada". "O sea que, entre un presidente de la república de Vox y Felipe VI, ¿tú te quedas con Felipe?", pregunta Aimar Bretos a la cantante, que responde tajante: "Sin duda".

Por otro lado, el presentador de La Noche de Aimar pregunta a Ana Belén por cuál fue el momento en el que decidió que tenía que significase políticamente. "Esto viene por el trabajo", explica Ana Belén, que recuerda que empezó a "trabajar en el teatro con 15 años" rodeada de actores más mayores.

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