El PSOE se escuda en la teoría de una supuesta conspiración: insisten en la "persecución" al Gobierno con un Sánchez que guarda silencio

Los detalles La estrategia del PSOE de este viernes pasa por evitar la pregunta, hablar de persecución o simplemente limitarse a apoyar lo que dijo este jueves Óscar Puente, el único que se ha explayado en hablar de conspiración pero sin dar detalles de cómo es esa trama y quién o quiénes están jugando con los tiempos para desestabilizar al Gobierno.

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene silencio sobre la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UDEF en la sede del PSOE, calificándolo como una conspiración judicial contra Moncloa. La estrategia parece ser evitar preguntas y aludir a una persecución, respaldando las declaraciones de Óscar Puente, quien habló de una trama para desestabilizar al Gobierno sin ofrecer detalles. Mientras algunos ministros, como Arcadi España, comparten estas palabras, otros, como Jordi Hereu, expresan respeto por la Justicia. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también menciona una persecución, aunque sin aclarar en qué consiste la supuesta conspiración. El PP, por su parte, critica esta postura y espera una rectificación del Gobierno.

Silencio absoluto de Pedro Sánchez y pocas explicaciones también en el Gobierno sobre por qué creen que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la entrada de la UDEF en la sede del PSOE es una conspiración de los jueces contra Moncloa.

La estrategia este viernes por la mañana pasa por evitar la pregunta, hablar de persecución o simplemente limitarse a apoyar lo que dijo este jueves Óscar Puente. Es el único que se ha explayado en hablar de conspiración pero sin dar detalles de cómo es esa trama y quién o quiénes están jugando con los tiempos para desestabilizar al Gobierno.

Aunque este viernes Sánchez haya preferido no pronunciarse sobre esa conspiración de la que hablaba Óscar Puente, y algunos como el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, antes de responder la pregunta prefieran escurrirla; hoy otros como el ministro de Hacienda, Arcadi España, sí hacen suyas las palabras de Puente, aunque de puntillas.

"Son unas palabras que comparto. Él hizo una descripción de hechos", ha defendido este viernes Hereu, quien al mismo tiempo, haciendo equilibrios, ha transmitido "máximo respeto y confianza en la Justicia".

Suscriben que existiría, tal y como dijo este jueves Puente, un "trabajo que están haciendo para derribar un Gobierno a través de métodos que no son democráticos". "Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer. Pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno", aseguró Puente.

Teoría de una supuesta conspiración con la que más socialistas se alinean. Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha dejado claro que "no somos ingenuos". "La gente está viendo esa persecución que hay en todo lo que respecta al entorno del presidente", ha dicho la socialista.

Pero en la que ninguno añade más porqués, ninguno explica de qué se trata realmente esa conspiración. Solo repiten que los cercos judiciales son "ejemplos que evidencian lo que está diciendo el ministro Puente". Mientras que en el PP, dicen, para conspiración, la suya y esperan que el Gobierno se retracte cuanto antes.