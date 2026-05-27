El juez Pedraz no gusta ni a la izquierda ni a la derecha: de la financiación ilegal del PP a las protestas de 'Rodea el Congreso'

El juez Santiago Pedraz a su llegada a la Audiencia Nacional, en una imagen de archivo.

El contexto Santiago Pedraz y sus investigaciones dentro de la Audiencia Nacional han colisionado directamente con la política en varias ocasiones. Su auto sobre el caso Leire Díez y la presunta trama que pretendía influir en procedimientos judiciales que afectasen al PSOE no es su primer trabajo mediático.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha estado involucrado en varios casos de alto perfil que han generado controversia política. Además del caso Leire Díez, que implica al PSOE, Pedraz investigó la financiación del Partido Popular durante la era de Luis Bárcenas y Mariano Rajoy, así como el caso del 3% relacionado con Convergència Democràtica de Catalunya. En 2012, sus comentarios sobre el movimiento 'Rodea el Congreso' provocaron críticas de políticos como Rafael Hernando y Rafael Simancas. En 2014, Pedraz se negó a cerrar la investigación del asesinato del cámara José Couso, desafiando una ley del PP, lo que generó más tensiones. Jueces como Baltasar Garzón defendieron su postura. Santiago Pedraz sigue siendo una figura polémica en la política española.

Además del caso Leire Díez, en el que se investiga una presunta trama que pretendía influir en causas judiciales que afectasen al PSOE o a miembros cercanos al mismo, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha llevado otras causas que implicaban a políticos.

Porque Pedraz es el magistrado que siguió la pista a las diversas líneas de la financiación del Partido Popular en la etapa de Luis Bárcenas y la presidencia de Mariano Rajoy. También el que investigó el caso del 3%, que afectaba a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y al PDeCAT.

Sin embargo, una de las causas que llevó Pedraz y que más reacciones despertó entre los políticos fue la que estudió las manifestaciones multitudinarias que surgieron del movimiento 'Rodea el Congreso' en el año 2012.

Y es que, el juez Santiago justificó esas concentraciones ciudadanas argumentando o aludiendo a "decadencia de la clase política" en España. Tras ello, el por entonces portavoz del PP, Rafael Hernando, lo acusó de utilizar la Audiencia Nacional para hacer demagogia política. Como es habitual en Hernando, fue más allá y dijo: "Aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".

Tampoco le sentaron bien las palabras del magistrado al socialista Rafael Simancas, que, jugando con el apellido del juez, lo llamó "Lenguaraz".

Ya en el año 2014, volvieron a surgir fricciones entre los políticos y Pedraz. El juez se negó a cerrar la instrucción sobre el asesinato del cámara español José Couso, que fue asesinado mientras trabajaba cubriendo la guerra de Irak. El proyectil que lo mató provenía de soldados de Estados Unidos.

Hay que recordar que, en aquel momento, el PP acababa de aprobar una ley que prohibía directamente que esta investigación siguiera abierta. Fue entonces cuando el número 3 del PP habló de "una cuestión de ideología". "Dependiendo de dónde caiga un asunto, separamos el perfil en el que va a ser resultado, porque se conoce el perfil ideológico del juez".

Fueron otros jueces, como Baltasar Garzón, los que tuvieron que salir en su defensa. "Los jueces tienen la obligación de no acatar leyes inconstitucionales, eso ha hecho Pedraz", argumentó. Ahora, tras los registros en Ferraz, Santiago Pedraz ha vuelto a colisionar con la política.

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