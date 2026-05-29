El debate infinito del PP sobre una moción de censura contra Sánchez mientras Aznar y Junts hablan de elecciones

¿Qué están diciendo? Feijóo asegura que su objetivo es "hacer todo lo posible para cambiar el Gobierno". "Y cuando digo todo, es todo", insiste.

El Partido Popular (PP) está considerando presentar una moción de censura contra el Gobierno tras el incremento de la presión judicial sobre el PSOE. Sin embargo, por ahora prefieren exigir elecciones anticipadas. Cuca Gamarra, del PP, ha pedido elecciones inmediatas, mientras que Alma Ezcurra ha señalado que el foco de la corrupción está en el PSOE. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insinuado que podría recurrir a la moción de censura. Esta medida cuenta con el apoyo del exlíder José María Aznar. Junts, por su parte, insiste en que solo Pedro Sánchez puede convocar elecciones. La izquierda pide explicaciones al Gobierno, centrándose en la financiación irregular.

El cerco judicial al PSOE se ha estrechado esta semana y en el Partido Popular ha resurgido un planteamiento recurrente: ¿presentar una moción de censura contra el Gobierno aunque no tenga los votos o esperar? Los 'populares' no descartan la moción, pero de momento, prefieren exigir elecciones.

"Lo que se tiene que hacer es convocar elecciones cuanto antes. Los españoles no tenemos por qué estar viviendo este bochorno, y esto es insostenible", ha espetado Cuca Gamarra, secretaria de Regeneración Institucional del PP.

Mientras, otros miembros del partido dejan la puerta entreabierta. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha incidido en que "el foco está en el foco de la corrupción, que es la calle Ferraz y no en Génova 13", aunque ha añadido que "no es momento de hablar de futuribles".

Quien lo tiene claro es el Gobierno: "Se va a acabar la legislatura", ha asegurado Arcadi España, ministro de Hacienda.

Por su parte, el líder del PP dijo el jueves que su objetivo es "hacer todo lo posible para cambiar el Gobierno". "Y cuando digo todo, es todo", subrayó Alberto Núñez Feijóo.

Parece que su círculo cercano sabe a qué se refería. El que fuera vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha revelado este viernes en Al Rojo Vivo que el entorno de Feijóo reconoce que con su mensaje velado se refería a la moción de censura.

José María Aznar ha sido más tajante y ha criticado "vivir en un ambiente insoportable de corrupción como se vive en España". "De eso solo se puede salir con unas nuevas elecciones y un cambio de Gobierno", ha expresado el expresidente 'popular'.

El PP mira a los socios del Gobierno

No obstante, antes de llevar a cabo cualquier maniobra, los 'populares' han vuelto a dirigirse a los socios de Gobierno. Ezcurra ha apuntado que "va a tocar elegir entre responsabilidad o complicidad".

Sin embargo, Junts mantiene lo que lleva diciendo desde hace semanas, que "Sánchez es quien tiene el botón de las elecciones". "Nosotros ya hace un mes y medio le pedimos. La moción la puede presentar solo un partido, nosotros no podemos presentar una moción", ha sostenido Míriam Nogueras.

Por su parte, la izquierda sigue pidiendo explicaciones al Gobierno y mantiene que su línea roja es la financiación irregular, por lo que de momento no tiene intención de presentar una moción. La cuestión ahora es cuál será el próximo movimiento del PP.

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