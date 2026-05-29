La huida hacia adelante de Ferraz y Moncloa con la teoría de "acoso y derribo" por Zapatero, Santos Cerdán y Leire Díez

Sí, pero... Mientras López, Puentes y Arcadi hablan de una teoría de las "casualidades" a las que se suma Illa, Hereu y Cuerpo prefieren mantener distancias ante las informaciones que hay sobre el PSOE.

El PSOE mantiene su estrategia de silencio frente a lo que considera una operación para desestabilizar al Gobierno por medios no democráticos. Óscar Puente, Montse Mínguez y otros líderes socialistas defienden la teoría del "acoso y derribo", sugiriendo que las investigaciones actuales no son meras casualidades. Salvador Illa y otros ministros, como Arcadi y Óscar López, también desconfían de estas coincidencias, insinuando una posible coordinación para perjudicar al PSOE. Sin embargo, figuras como Jordi Hereu y Carlos Cuerpo prefieren no involucrarse en estas teorías, mientras Pedro Sánchez continúa sin pronunciarse públicamente.

El PSOE sigue con su estrategia. Sigue con el silencio. Sigue apuntando a todos y sin creer, como dicen muchos de sus miembros, en las "casualidades". En unas "casualidades" que han aparecido tras lo que consideran, como dijo Óscar Puente, una operación para cargarse al Gobierno"por medios nada democráticos". En eso están en Ferraz. En eso andan después de las informaciones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez y Santos Cerdán.

En la teoría del "acoso y derribo" de Montse Mínguez, porvtavoz socialista. En no decir nada y en no responder a esas preguntas de la teoría de la conspiración que defiende Óscar Puente. Porque nada ha querido decir Pedro Sánchez. Ninguna desautorización a sus palabras al menos en público mientras el tiempo avanza y las investigaciones siguen su curso.

Mientras se sigue apuntando a lo que se sigue apuntando. A las teorías sobre las casualidades a las que se ha sumado Salvador Illa, presidente de la Generalitat y líder del PSC.

"Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto la Justicia, pero sé distinguir entre una casualidad de lo que no es una casualidad", ha apuntado.

Es la vía Puente. La de un ministro de Transportes que va un paso más allá: "No creo en las casualidades. Y no me chupo el dedo como no se chupan el dedo la mayoría de los militantes del PSOE".

Una, casualidades o no, a la que Arcadi también se suma con unas palabras parecidas: "Es verdad que hay algunos elementos que casualidades no parecen, ¿no?"

Con Óscar López, que también: "He visto sumarios que podrían presentarse al Planeta como mejor obra literaria, que se abren causas con denuncias de Manos Limpias, de Hazte Oír y de otras organizaciones ultraderechistas con pruebas falsas o sin ninguna prueba".

Son tres los ministros que no creen en las casualidades. Es todo un president de la Generalitat el que, junto a ellos, desliza que los fiscales y los investigadores se coordinan para hacer daño al PSOE y al Gobierno.

Pero no todos los que forman parte del Gobierno, por el lado socialista, están en esa tesis. Porque hay otros que, ante las mismas preguntas, optan por huir. Optan por, de momento, no mancharse.

Es el caso de Jordi Hereu, ministro de Industria y de Turismo de España. Es también la situación en la que está Carlos Cuerpo, ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno. Ni uno ni otro quieren decir nada sobre esas "casualidades" a las que apuntan tres ministros y un president de la Generalitat... mientras Sánchez continúa guardando silencio.

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