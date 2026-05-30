Una semana judicial 'horribilis' para el PSOE: de las joyas en el despacho a Zapatero al juicio contra el hermano de Sánchez

Así ha negado el PSOE a Leire Díez: del "es una militante" al "por supuesto que no" ha trabajado para el partido

Los detalles Esta semana ha sido muy complicada para el Gobierno y para los socialistas, quienes también han visto como agentes de la UCO registraban la sede de Ferraz durante 13 horas este pasado miércoles.

La semana pasada, el PSOE enfrentó la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', acusado de liderar una trama de influencias a favor de la aerolínea. Además, el 'caso Leire' resurgió, implicando al exdirigente Santos Cerdán en una supuesta trama para obstaculizar causas contra el Gobierno. La UCO registró la sede del PSOE y otros lugares. Finalmente, comenzó el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, por presunto enchufismo en Badajoz. Una semana complicada para los socialistas.

Si la semana pasada el PSOE conocía la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el 'caso Plus Ultra', esta semana ha ido a peor en unos 'horribilis' para el Gobierno y los socialistas que comenzaron el lunes sabiendo las numerosas joyas con pedrería negra que se hallaron en una caja fuerte del despacho del expresidente y han acabado la semana con el inicio del juicio contra el hermano del presidente del Gobierno, aparición de la UCO en la sede de Ferraz mediante.

Todo comenzó el martes de la semana pasada cuando se conoció la inédita imputación del expresidente del Gobierno como presunto "vértice" de una trama de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Desde entonces, se han ido sucediendo a lo largo de los días un sinfín de informaciones sobre los pormenores de una investigación por la que Zapatero declarará el 17 y el 18 de junio en la Audiencia Nacional. Se conocían así los detalles de un sumario de miles de páginas, con informes de la Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía, en los que se apunta al "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE en una supuesta trama en la que, según su tesis, se habrían canalizado pagos hacia él y su entorno.

Y este lunes se conocía el centenar de piezas de joyería que había en la caja fuerte del despacho del expresidente que éste atribuye a herencias, o las órdenes del juez para rastrear una cuenta de correo vinculada a él y las cuentas corporativas de sus hijas, cuya empresa What The Fav sospechan los investigadores que pudo servir para canalizar fondos.

El caso Leire

Por si fuera poco, el PSOE recibió otra sorpresa el miércoles, cuando el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede de Ferraz para requerir información en el marco del caso contra la exmilitante socialista Leire Díez.

Reaparecía, en consecuencia, el conocido como 'caso Leire' y lo hacía con una nueva derivada y nuevos protagonistas ya que, en sus autos, el magistrado deja por escrito el objeto de su investigación: una trama, presuntamente liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán, que pudo pagar con fondos del PSOE a Leire Díez, y dirigida a "obstaculizar" causas contra el Gobierno y el partido, en la que aparecían nombres como el del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías o la gerente socialista Ana Fuentes.

Hasta 13 horas estuvo la UCO buscando información en la sede del PSOE, aunque también acudió al domicilio de Santos Cerdán, al despacho de Zarrías y a la Dirección General de la Guardia Civil, a por informes reservados abiertos a algunos agentes por filtraciones.

Porque lo que empezó como una causa centrada en supuestas mordidas en contratos públicos ha derivado en la investigación a un grupo en el que Cerdán tendría un "papel superior" y para el que habría puesto la "estructura" del PSOE a su disposición, con el objetivo de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Sánchez.

El juez situó como "punto de inflexión" una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer. Ese fue el momento en el que, según Pedraz, el grupo, en el que también integra a Gaspar Zarrías y al empresario Javier Pérez Dolset, comenzó a actuar. La investigación ha desvelado "al menos" 22 reuniones en la sede del PSOE, la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez -la última el 1 de abril de 2025-, y otras 17 fuera, y ha alcanzado a siete nuevos imputados.

El juicio a David Sánchez

Solo un día después de la aparición de los agentes en Ferraz comenzó el juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.

Un juicio que dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.

Ahora bien, pese a que el inicio fue este pasado jueves, las sesiones con declaraciones de los testigos y los acusados serán a partir del próximo lunes. En el caso de Sánchez y Gallardo, ambos podrán declarar el próximo jueves.

Una semana 'horribilis' para los socialistas que, además, todavía esperan la sentencia contra José Luis Ábalos y Koldo García por el 'caso hidrocarburos'.

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