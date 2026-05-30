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A su supuesto testaferro

Zapatero no mencionó en el Senado que vendió una casa en Vera a Julio Martínez en 2011

Los detalles Según un informe de la ONIF, el expresidente del Gobierno y su esposa vendieron el inmueble, cercano a la playa, al empresario, que posteriormente hizo lo propio con una sociedad vinculada "al entorno de control de su hermano".

Zapatero vendió en 2011 a Julio Martínez una casa cercana a la playa
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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le vendió a Julio Martínez Martínez, a quien el juez considera su testaferro, una casa cercana a la playa en Vera (Almería) en 2011, el año en que el expresidente del Gobierno salió de la Moncloa.

Así lo recoge un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incluido en el sumario del caso por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, que registra la venta por parte de Zapatero y su mujer del inmueble hace 15 años.

Según el escrito, el empresario lo adquirió en una fecha sin precisar de 2011, año en el que Zapatero adelantó elecciones y abandonó el Gobierno, y, posteriormente, Martínez Martínez vendió el chalet a la mercantil Compañía Inversora de Superficies SLU, vinculada "al entorno de control de su hermano" según la ONIF.

No obstante, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Zapatero no mencionó la compraventa de ese inmueble al ser preguntado por su relación con el empresario.

En 2023, la vivienda fue vendida a un tercero, "momento en el cual salió de manera definitiva del entorno personal y familiar de los hermanos Martínez Martínez".

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