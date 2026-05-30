Zapatero no mencionó en el Senado que vendió una casa en Vera a Julio Martínez en 2011

Los detalles Según un informe de la ONIF, el expresidente del Gobierno y su esposa vendieron el inmueble, cercano a la playa, al empresario, que posteriormente hizo lo propio con una sociedad vinculada "al entorno de control de su hermano".

En 2011, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero vendió una casa cerca de la playa en Vera, Almería, a Julio Martínez Martínez, considerado por un juez como su testaferro. Este hecho, recogido en un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), forma parte del sumario del caso por el que Zapatero ha sido imputado. El empresario adquirió la propiedad en 2011, año en que Zapatero dejó el Gobierno, y luego la vendió a una empresa vinculada a su hermano. En 2023, la vivienda fue vendida a un tercero, saliendo del entorno familiar de los Martínez Martínez. Durante la comisión del caso Koldo, Zapatero no mencionó esta transacción.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le vendió a Julio Martínez Martínez, a quien el juez considera su testaferro, una casa cercana a la playa en Vera (Almería) en 2011, el año en que el expresidente del Gobierno salió de la Moncloa.

Así lo recoge un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incluido en el sumario del caso por el que se ha imputado al expresidente del Gobierno, que registra la venta por parte de Zapatero y su mujer del inmueble hace 15 años.

Según el escrito, el empresario lo adquirió en una fecha sin precisar de 2011, año en el que Zapatero adelantó elecciones y abandonó el Gobierno, y, posteriormente, Martínez Martínez vendió el chalet a la mercantil Compañía Inversora de Superficies SLU, vinculada "al entorno de control de su hermano" según la ONIF.

No obstante, durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Zapatero no mencionó la compraventa de ese inmueble al ser preguntado por su relación con el empresario.

En 2023, la vivienda fue vendida a un tercero, "momento en el cual salió de manera definitiva del entorno personal y familiar de los hermanos Martínez Martínez".

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