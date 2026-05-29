Adelanto electoral, moción de censura o resistir hasta el final: las tres opciones para una legislatura que cada vez pesa más a Sánchez

¿Por qué es importante? Para aguantar hasta 2027, Moncloa defiende en privado que no hay pruebas contra Zapatero y que lo de Díez habría sido cosa de Cerdán. En público lo que defienden es que el Gobierno funciona y que el PP nunca adelantó elecciones.

Pedro Sánchez enfrenta un creciente desgaste en su legislatura y tiene tres posibles escenarios: un adelanto electoral, que sus socios ya demandan; una moción de censura, que el PP descarta por falta de votos; o resistir hasta el final del mandato en 2027, ignorando el desgaste. La última decisión sobre las elecciones recae en Sánchez, con una fecha límite para las generales el 22 de agosto de 2027. A pesar de la presión, Moncloa confía en que el Mundial de fútbol y el verano distraerán a la población, minimizando el impacto de los casos que afectan al PSOE. En público, defienden que el gobierno es funcional y que no hay pruebas contundentes contra figuras como Zapatero. La opción de un "superdomingo" electoral sigue siendo incierta.

A Pedro Sánchez la legislatura cada vez le pesa más. Ahora mismo tendría tres escenarios posibles: un adelanto electoral, opción que sus socios de Gobierno ya están reclamando —Aitor Esteban, por ejemplo, tacha de "irresponsable" prolongar la legislatura—; otra opción es la moción de censura, aunque el PP la descarta por falta de votos y señala a los socios como culpables de permitir que la legislatura siga adelante; y la tercera opción, resistir hasta que acabe el mandato en 2027 ignorando el desgaste político.

La decisión última de convocar elecciones la tiene el presidente del Gobierno, pero hay normas. Si quiere alargar la legislatura,. La Constitución marca que la legislatura acaba a los cuatro años de las anteriores generales, que fueron el 23 de julio de 2023. Hay que convocarlas 25 días antes de esta fecha, al día siguiente se publican en el BOE y, después de 54 días, nos sale el 22 de agosto del año que viene. En pleno verano a votar.

Puede parecer mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que sus socios piden elecciones, no tienen presupuestos y se multiplican los casos que afectan al PSOE. Pero en Moncloa tienen la esperanza puesta en que en dos semanas empieza el mundial de fútbol. Arranca el 11 de junio y termina el día 19 de julio, lo que supone más de un mes de entretenimiento, y después, más verano y vacaciones. Creen que la gente estará a otra cosa y que para septiembre los sumarios de José Luis Rodríguez Zapatero, Leire Díez y las otras causas que arrastran los socialistas habrán quedado enterradas en la arena.

Mientras, ¿qué argumenta Moncloa para aguantar hasta 2027? Sobre los casos que se han conocido en las últimas semanas, en privado defienden que no hay pruebas contra Zapatero y que lo de Leire Díez en todo caso habría sido cosa de Santos Cerdán, que ya no está en el partido desde hace casi un año. En público lo que defienden es que el Gobierno funciona, que los datos macro lo demuestran y que el PP nunca adelantó elecciones, ni siquiera tras la condena de la Audiencia Nacional. Así que dicen que no están para hablar.

Sobre si Sánchez baraja la posibilidad de un superdomingo, de juntar en un mismo día las elecciones municipales y generales, ni siquiera en su entorno saben qué hará el presidente. Sí han recordado lo que ha hecho hasta ahora, que nunca ha hecho un superdomingo y en las primeras de 2019 las puso por delante de las autonómicas y municipales.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido