Antonio Maíllo reflexiona tras los resultados de Por Andalucía: "La unidad como unidad no opera en sí misma"

En Al Rojo Vivo, Antonio Maíllo ha admitido que su apuesta por la unidad no dio el resultado esperado y ha alertado del riesgo de una izquierda fragmentada por territorios: "No quiero dejarle ese carril solo al PSOE. Queremos construir una izquierda estatal".

Los resultados de las elecciones andaluzas han dejado un mapa a la izquierda del PSOE que obliga a hacer autocrítica. Adelante Andalucía, la fuerza que fundó Teresa Rodríguez y que en esta campaña capitaneó José Ignacio García, ha logrado ocho escaños, seis más que en 2022. Por Andalucía, la formación de Antonio Maillo, se ha quedado en cinco.

En Al Rojo Vivo, el líder de Por Andalucía ha reconocido sin rodeos que su apuesta por la confluencia no ha funcionado como esperaba. "La unidad como unidad no opera en sí misma", ha admitido. Y ha ido más allá: "No hemos bajado en un contexto complicado, pero no hemos subido como yo quería. No hemos conseguido el objetivo de crecimiento que era nuestra expectativa y, sin embargo, es evidente que Adelante ha tenido un éxito sobre el que tendremos que analizar qué elementos han operado".

Entre esos elementos, Maillo apunta a la identidad, la comunicación y algo más difuso pero determinante: un nuevo paradigma político que conecta con capas de la sociedad a las que él, admite, no ha llegado.

Para ilustrarlo, Maillo ha recurrido a una anécdota que le ocurrió durante la campaña. Un grupo de jóvenes que preparaban la EBAU le abordó en la calle. Uno de ellos le dijo que había votado a Adelante con sus primeros 18 años porque se había sentido más interpelado por su mensaje. Su padre, en cambio, había votado a Maillo. "Esa historia generacional tendremos que analizarla", ha reconocido. "Es indudable que han tenido una estrategia exitosa y no me queda más que decir: felicidades".

Pero Maillo no se ha quedado en el análisis electoral. Ha lanzado una advertencia política de mayor calado: le preocupa que el éxito de Adelante Andalucía contribuya a construir una izquierda transformadora hecha de sumas territoriales, de fuerzas que funcionan bien en su comunidad pero que renuncian al proyecto de país. "No quiero dejarle ese carril solo al PSOE", ha dicho con claridad. "Queremos construir una izquierda estatal. Porque una izquierda fragmentada en territorios sería una tragedia para los trabajadores y trabajadoras de este país".

Ante la pregunta de Ferreras sobre su futuro —si dimitiría, si seguiría al frente de Por Andalucía, si continuaría en la Cámara autonómica—, Maillo ha sido rotundo: "Voy a seguir en el Parlamento andaluz. Hemos mantenido el resultado, hemos hecho el análisis del contexto. Hay que respetar la voluntad de los ciudadanos". Y ha cerrado con una imagen literaria: "Voy, como el gran poeta Antonio Machado, ligero de equipaje, en política y en la vida".

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