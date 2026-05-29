Tras la pista de la verdadera identidad de Banksy: un café en Ucrania, un detective español y el 'fantasma' Robin Gunningham

¿Por qué es importante? Equipo de Investigación habla con los protagonistas de las dos investigaciones que más cerca han estado de desvelar la identidad de Banksy: Simon Gardner, periodista de Reuters, y Fancisco Marco, detective y director de la agencia Método 3.

Entre los escombros de un bombardeo ruso en la guerra de Ucrania aparecen siete murales de Banksy que ponen en alerta al periodista de Reuters Simon Gardner.

La investigación de la agencia empieza en Borodianka, uno de los lugares más castigados por los misiles de Moscú. "Quisieron llevárselo para venderlo, pero la gente no lo permitió. Gracias a Dios", comentaba un vecino ucraniano.

Simon explica a Equipo de Investigación que habló con mujeres de la localidad y le contaron que llegó una ambulancia: "De ahí bajaron dos personas que llevaban máscaras para tapar la cara y que entre los dos pintaron el cuadro".

Estos dos artistas misteriosos, señala el periodista, "terminaron conociendo a una persona que ofreció hacerles café, donde sí se sacaron las máscaras".

Una de esas vecinas asegura reconocer a uno de los hombres que pintó los murales. Se trata de Robert del Naja, líder de Massive Attack, grafitero en la década de los 80 y uno de los nombres que durante años ha aparecido vinculado a Banksy.

Simon consultó el proceso aduanero y confirmó que del Naja había entrado en Ucrania unos días antes de que aparecieran los cuadros. Pero todavía quedaba una incógnita: ¿quién era el segundo hombre?

El 'fantasma' Robin Gunningham

"Todos los elementos apuntaban cada vez más a otro individuo, que se llama Robin Gunningham, que era un artista grafitero", señala Simon. Robin Gunningham llevaba años siendo uno de los nombres vinculados a Banksy, hasta que Reuters encuentra algo más.

"En Nueva York, Banksy fue detenido. Pudimos obtener lo que era el informe policial. Se lee lo que es la confesión, que él mismo escribió con su propia mano y luego lo firmó como Robin Gunnigham", apunta Simon.

En este punto, la investigación se topa con un problema: "Alrededor de 2008 desaparece de la faz de la tierra. Robin Gunningham no existe más. Es un fantasma".

Tras esto encuentran documentos que demuestran que Gunningham había cambiado su nombre por el de David Jones, uno de los más comunes del Reino Unido. Simon vuelve a consultar los registros aduaneros de Ucrania y confirma que David Jones también entró en el país aquellos días. Además, señala, su fecha de nacimiento era la misma que la de Gunningham.

El detective español que lo descubrió en tres meses

Tras tres años de investigación, Reuters cree haber llegado hasta el hombre que se esconde tras Banksy, pero no son los únicos que siguen su pista. Un detective español asegura haber identificado a Banksy en solo tres meses, fruto de una apuesta con sus hijos.

"Yo tuve muy claro desde el principio que, si había una persona física detrás de Banksy, esa persona física tenía que ser rica, por lo tanto, tenía que recibir dinero", afirma Francisco Marco, director de la agencia Método 3.

El detective muestra el entramado de las empresas del artista, en las que aparece "una persona que no sabemos quién es: David Jones", que "es la persona que recibe el dinero".

También encuentran el dominio informático, que firma Robin Gunningham con una dirección de Nueva York. A partir de él, localizan una fotografía del Banksy Legal, una de las exposiciones que hizo en California y que estaba diseñada por Gunningham.

Todo ello le lleva a la misma conclusión que la del periodista de Reuters: "Detrás de Banksy está Robin Gunningham, nacido en el 28 de julio del 73 en Bristol".

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