Julio Martínez anuncia que cambia de abogado por "diferencias irreconciliables" en su estrategia de defensa

¿Por qué es importante? Bernardo del Rosal se aparta de la defensa del amigo del expresidente del Gobierno cuando quedan dos semanas para su declaración ante la Audiencia Nacional.

El abogado Bernardo del Rosal ha renunciado a la defensa de Julio Martínez, cercano a José Luis Rodríguez Zapatero, debido a "diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa". Aunque del Rosal continuará hasta que se designe un nuevo abogado, el caso se centra en la imputación de Zapatero en la trama Plus Ultra. El juez José Luis Calama sospecha que Martínez, conocido como "Julito", actuaba como intermediario, transmitiendo mensajes dirigidos al expresidente y borrándolos posteriormente. A pesar de que Zapatero niega conocer a los clientes de Martínez, las comunicaciones sugieren lo contrario. Martínez es considerado clave en el rescate de Plus Ultra, gestionado por el Gobierno en 2021.

El abogado de Julio Martínez, Bernardo del Rosal, ha renunciado a la defensa del amigo de José Luis Rodríguez Zapatero una semana después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno y a dos semanas de declarar ante la Audiencia Nacional en la causa del juez José Luis Calama.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el letrado habla de "diferencias irreconciliables en la estrategia de defensa", motivo por el cual ambos separan sus caminos. "Obviamente, mientras no sea designado nuevo letrado o nueva letrada, el letrado firmante se mantendrá en sus funciones de letrado defensor, cumpliendo puntual y estrictamente las obligaciones que le impone tal situación", añade el escrito.

Los directivos de Plus Ultra se referían a Julio Martínez como el lacayo de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el juez cree que, dentro de la trama, era, además, quien recibía y transmitía mensajes directamente dirigidos al expresidente, imputado en el caso Plus Ultra.

"Presidente, le reporto las novedades", decía uno de los mensajes que recibió Martínez, unos mensajes que en realidad, según interpreta el juez, eran para Zapatero, mientras Julio Martínez era un mero transmisor de esos mensajes. Además, otra cosa que hace sospechar al juez es que Julio Martínez borraba todos estos mensajes.

Zapatero negó conocer a los clientes de Julio Martínez. "El detalle de la relación con cada cliente, el detalle de quiénes eran o no, no lo tenía", dijo el expresidente el pasado 23 de marzo en Onda Cero. Pero los mensajes de algunos de ellos parecen dirigidos al expresidente. "Presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto", escribió Domingo Amaro, de Inteligencia Prospectiva a Julio Martínez, de Análisis Relevante. También escribió: "Estamos totalmente de acuerdo, Presidente".

El papel de Julito en la trama

Aunque Zapatero reconoció que eran amigos, estando en la sala de autoridades de Barajas intentaron no dejar rastro de que estuvieron juntos. "Me indica Julio que saldrá junto al Presidente, pero que habitualmente no lo hacen constar. Espero haberme explicado", le escribió el asesor Cristóbal Cano a la secretaria Gertrudis Alcázar.

Quién es quién en el caso Plus Ultra más allá de Julito, el "testaferro" de Zapatero: del CEO de la aerolínea al prestamista de la trama o el bróker venezolano

Y es que Julito, como se conoce a Julio Martínez, es uno de los personajes clave para entender el caso del rescate de Plus Ultra contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El empresario, que forma parte del círculo íntimo de Zapatero, llegó a estar al frente de 39 sociedades y es considerado por el juez como su "lugarteniente" en la trama.

La primera vez que se le vio públicamente junto a Zapatero fue el 8 de diciembre de 2025, cuando quedan para salir a correr juntos. Solo tres días después, la Policía lo detuvo. El juez José Luis Calama considera que Julito fue imprescindible, al igual que Zapatero, en el rescate de Plus Ultra. Según el magistrado, se habría encargado de intermediar y presionar para agilizar la operación que finalmente el Gobierno acabó aprobando en 2021 por 53 millones de euros.

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