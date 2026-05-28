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Comienza el juicio

La defensa del hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad del juicio: "Es una investigación prospectiva"

El contexto Este jueves ha comenzado el juicio a David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El hermano del presidente del gobierno David Sánchez (c), Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, y Elisa Moriano Morales, este jueves en la Audiencia de BadajozEl hermano del presidente del gobierno David Sánchez (c), Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, y Elisa Moriano Morales, este jueves en la Audiencia de BadajozAgencia EFE
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Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha pedido este jueves la nulidad del juicio asegurando que se trata de una "investigación prospectiva". Así lo ha asegurado la defensa del hermano de Pedro Sánchez este jueves al inicio del juicio a David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En su turno, Cortés ha recordado que "la causa empezó con enriquecimiento ilícito o delitos fiscales y viró hacia la creación de su plaza". "La raíz (de la causa) está prohibida, siguiendo la teoría anglosajona del árbol envenenado y siguiendo esta nebulosa de "vamos a ver qué hay, vamos a hacer un deja vu histórico", ha señalado.

"Vamos a rebuscar a ver si encontramos algún vicio. Es como un reconocimiento médico, algo nos van a encontrar", ha dicho la defensa de Sánchez, quien ha añadido que los delitos por los que es juzgado Sánchez -prevaricación y tráfico de influencias- "no aparecían en la denuncia". Una frase que ha pronunciado marcando las sílabas.

Sobre las publicaciones que decían que el hermano del presidente del Gobierno no iba a trabajar, vivía en Elvas y tenía relación con la trama de Aldama, la defensa de David Sánchez ha dicho levantando la voz que eso "es una pura invención, esto es mentira, esto es una falacia".

Además, el abogado ha aportado dos certificados del Ministerio de Educación que convalidan los estudios de David Sánchez en Rusia y lo ha explicado porque las acusaciones han puesto en solfa sus méritos académicos.

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