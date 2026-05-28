La defensa del hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad del juicio: "Es una investigación prospectiva"

El hermano del presidente del gobierno David Sánchez (c), Miguel Ángel Gallardo, ex líder del PSOE extremeño, y Elisa Moriano Morales, este jueves en la Audiencia de Badajoz

El contexto Este jueves ha comenzado el juicio a David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La defensa de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, ha solicitado la nulidad del juicio afirmando que se trata de una "investigación prospectiva". Emilio Cortés, abogado de Sánchez, argumentó que la causa comenzó con acusaciones de enriquecimiento ilícito y delitos fiscales, pero luego se centró en la creación de su plaza, lo que considera una violación de la teoría del "árbol envenenado". Cortés destacó que los delitos de prevaricación y tráfico de influencias no estaban en la denuncia original. Además, desmintió acusaciones sobre la vida personal de Sánchez y presentó certificados del Ministerio de Educación que validan sus estudios en Rusia.

Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, ha pedido este jueves la nulidad del juicio asegurando que se trata de una "investigación prospectiva". Así lo ha asegurado la defensa del hermano de Pedro Sánchez este jueves al inicio del juicio a David Sánchez y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

En su turno, Cortés ha recordado que "la causa empezó con enriquecimiento ilícito o delitos fiscales y viró hacia la creación de su plaza". "La raíz (de la causa) está prohibida, siguiendo la teoría anglosajona del árbol envenenado y siguiendo esta nebulosa de "vamos a ver qué hay, vamos a hacer un deja vu histórico", ha señalado.

"Vamos a rebuscar a ver si encontramos algún vicio. Es como un reconocimiento médico, algo nos van a encontrar", ha dicho la defensa de Sánchez, quien ha añadido que los delitos por los que es juzgado Sánchez -prevaricación y tráfico de influencias- "no aparecían en la denuncia". Una frase que ha pronunciado marcando las sílabas.

Sobre las publicaciones que decían que el hermano del presidente del Gobierno no iba a trabajar, vivía en Elvas y tenía relación con la trama de Aldama, la defensa de David Sánchez ha dicho levantando la voz que eso "es una pura invención, esto es mentira, esto es una falacia".

Además, el abogado ha aportado dos certificados del Ministerio de Educación que convalidan los estudios de David Sánchez en Rusia y lo ha explicado porque las acusaciones han puesto en solfa sus méritos académicos.

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