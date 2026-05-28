López Miras remodela su Gobierno en la recta final de la legislatura y releva a los consejeros de Salud y Agua

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en rueda de prensa para informar de la remodelación de su gabinete

Los detalles En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, López Miras ha indicado que el objetivo en esta última etapa de la legislatura es dar un paso "no desde la conformidad, sino desde la ambición" y bajo la premisa de que gobernar exige "anticiparse".

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado la remodelación de su Consejo de Gobierno, relevando a Juan José Pedreño y Sara Rubira en Salud y Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, respectivamente. En una rueda de prensa, López Miras destacó la necesidad de un equipo con "energía renovada" para afrontar un "momento decisivo" en la comunidad, impulsando proyectos de empleo, crecimiento económico y reformas. La nueva estructura incluye a Conchita Ruiz Caballero en Política Social y Marisa López Aragón en Economía. López Miras ha demandado a su equipo "trabajo, cercanía y diálogo" para defender los intereses regionales.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves la remodelación de su Consejo de Gobierno, a un año aproximadamente de las elecciones autonómicas, que contempla el relevo de Juan José Pedreño al frente de la Consejería de Salud y Sara Rubira en la de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, López Miras ha indicado que el objetivo en esta última etapa de la legislatura es dar un paso "no desde la conformidad, sino desde la ambición" y bajo la premisa de que gobernar exige "anticiparse".

Antes de detallar los cambios, López Miras ha expresado su reconocimiento y gratitud a los consejeros salientes, a quienes ha calificado de "valientes" por gestionar "bien" en "momentos difíciles", y ha destacado su sacrificio en pro de los intereses de los 1.600.000 habitantes de la Región de Murcia.

Según el líder autonómico, la remodelación nace de la convicción de que la comunidad vive un "momento decisivo" que requiere un equipo con "energía renovada" para acelerar proyectos y aprovechar oportunidades como la retención del talento, la creación de empleo y el crecimiento económico, junto a reformas como la futura Ley de Vivienda Asequible, las medidas de adaptación climática y la recuperación del Mar Menor.

Frente al "ruido, la constante confrontación y la parálisis" que, a su juicio, caracterizan al Gobierno central, López Miras ha remarcado que su Ejecutivo tiene por objetivo ofrecer estabilidad y certidumbre a la ciudadanía.

La nueva estructura del Ejecutivo

La nueva estructura del Ejecutivo de la Región de Murcia queda configurada con Conchita Ruiz Caballero como consejera de Política Social, Familias e Igualdad; Marisa López Aragón en Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Euros y Transformación Digital; Marcos Ortuño en Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias; Joaquín Buendía Gómez en Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Luis Alberto Marín al frente de Empresa, Empleo y Economía Social; Juan María Vázquez en Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor; Carmen María Conesa en Turismo, Cultura y Deportes; Víctor Marín Navarro en Educación y Formación Profesional; Jorge García Montoro en Infraestructuras y Desarrollo Territorial; e Isabel Ayala Vigueras en la cartera de Salud.

A los nuevos miembros del gabinete, el presidente de la Comunidad les ha demandado "trabajo, cercanía y diálogo", así como "valentía" en la toma de decisiones y determinación para reclamar con firmeza "ante quien haga falta" en defensa de los intereses regionales.

De este modo, ha remarcado que su Gobierno mantendrá una postura firme frente a problemas que ha definido como estructurales, como el sistema de financiación autonómica, que ha considerado "injusto", el "déficit histórico" de infraestructuras y la "amenaza" del recorte del trasvase Tajo-Segura.

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