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El expresidente, imputado

Los mensajes que señalan al empresario Julio Martínez como el "lacayo" de Zapatero

¿Por qué es importante? El expresidente del Gobierno ha sido imputado por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'.

Imagen de archivo del empresario Julio Martínez Martínez.
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El auto del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no recoge una prueba clara y contundente que señale a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. Sin embargo, sí que hay indicios suficientes para afirmar que el expresidente del Gobierno era quien movía los hilos de la red.

En el documento aparecen mensajes que reflejan que el empresario Julio Martínez, dueño de Análisis Relevante, sería un subordinado del expresidente del Gobierno, alguien a quien los implicados se refieren como el "lacayo".

En concreto, aparece una conversación de WhatsApp donde Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, le pregunta al CEO de la aerolínea, Roberto Rosell, si en la conversación estará Zapatero. Un mensaje al que él le responde que no hablará con él directamente. "Hablo con un lacayo", le informa.

Un mando jerárquico que queda reflejado en los mensajes que el propio Julio Martínez le enviaba al expresidente del Gobierno. "Le reporto las novedades" o "nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto", son algunos de los que le enviaba.

Por tanto, el magistrado no cree que Zapatero solo hiciera informes. En el auto se recogen dos listados que le envió al empresario indicándole con quién tenía que ponerse en contacto, algo que para el juez no es casual y que refleja una planificación previa que chocaría con la hipótesis de que el expresidente no conocía a los clientes de la empresa.

Además, también aparece que formaba parte de un grupo de WhatsApp llamado AR que también probaría su participación en la organización de la sociedad y su influencia sobre quienes formaban parte de ella.

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