Ferraz niega pagos con facturas falsas a Leire Díez tras el demoledor auto de Pedraz e insta a que se demuestre con pruebas

Los detalles Fuentes de Ferraz insisten un día después de la entrada de la UCO en la sede nacional socialista en desvincularse de la trama de fontanería de Leire Díez y Santos Cerdán. Señalan que quieren que se investigue hasta el final y que se muestren pruebas.

Los socialistas mantienen la calma un día después de la entrada de la UCO en su sede nacional para reclamar documentación sobre el caso Leire. Fuentes oficiales de Ferraz destacan que ayer se colaboró en todo momento con la justicia y que no se ha pagado a Leire Diez con facturas falsas. "Hay que demostrarlo" con pruebas, añaden.

La operación de la UCO sorprendía allí a los socialistas, que hoy con la imputación su exsecretario de Organización Santos Cerdán, recuerdan que se le expulsó del partido hace ya un año.

Asimismo, insisten en que ellos son los primeros interesados en que se investigue hasta el final y en que levante el secreto del sumario, algo que según ha podido saber laSexta sucedería entre este jueves y el viernes.

Pero en privado, miembros de la dirección del PSOE van un poco más allá en sus reacciones. En conversación con laSexta insisten en que tienen una sensación de acoso y derribo y que no es casual que se activen todos los procedimientos judiciales que afectan al PSOE justo en este momento político.

El juez Santiago Pedraz ha fechado en su auto el inicio de una trama que presuntamente buscaba desestabilizar causas en los tribunales o investigaciones que pudieran estar ligadas al partido o a personas del mismo. Habla de una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024. En ella estaban Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano. Dos días antes, el presidente Pedro Sánchez había publicado su 'carta a la ciudadanía' para reflexionar tras la imputación de su mujer Begoña Gómez.

Fuentes del Gobierno, consultadas por laSexta, han querido dejar muy claro que el Ejecutivo está completamente aislado con respecto a lo que se investiga en este caso. Es más, aseguran que "Pedro Sánchez no tiene ninguna vinculación ni con Leire Díez ni con ningún personaje de esta trama".

Según han explicado a laSexta, el Gobierno nunca ha tenido constancia de que se hayan hecho encargos a esta trama, ni para desbaratar procedimientos judiciales que puedan señalar o salpicar a Sánchez, ni a su familia o al partido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido