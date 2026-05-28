La trama hablaba de un "súper jefe" y "el one" por encima de Cerdán que tomaba las decisiones para derrocar causas contra el PSOE

¿Por qué es importante? En las conversaciones recogidas en el auto del juez Pedraz se hacen dos menciones a alguien que estaría por encima de Cerdán. En una de esas menciones, se comenta que lograr nulidades en la causa Gaslow de hidrocarburos era "una prioridad de Santos por orden del one".

El auto del juez Santiago Pedraz desvela una presunta trama liderada por Santos Cerdán y Leire Díez para desestabilizar casos judiciales vinculados al PSOE. Destaca la figura sin identificar del "súper jefe" o "el one", quien estaría por encima de los cabecillas. La trama buscaba influir en la SEPI colocando a Díez como jefa de Gabinete y pretendía lograr nulidades en el caso Gaslow, priorizadas por orden del "one". Entre los ocho investigados figuran miembros del PSOE y empresarios, acusados de coordinar estrategias y emitir documentación falsa para transferencias de fondos. laSexta informa sobre estos detalles.

Entre los detalles del auto del juez Santiago Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán destaca una figura sin nombre concreto que estaría por encima de los dos presuntos encargados de llevar las riendas de esta organización. El auto recoge dos menciones a alguien a quien llaman "el súper jefe" o "el one".

La primera de esas menciones se produce en 2021 tras la salida de Vicente Fernández, uno de los imputados de este procedimiento, de la presidencia de la SEPI. Según el magistrado, la trama habría intentado colocar a Leire Díez como jefa de Gabinete de Belén Gualda, nombrada presidenta de la SEPI el 3 de marzo de 2021, para "recuperar el control" de la empresa pública. En ese contexto, Díez habría escrito lo siguiente: "Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe".

La segunda mención a esa persona desconocida se produce cuando presuntamente intentaron lograr nulidades en la causa Gaslow de hidrocarburos a través del abogado Jacobo Teijelo. La teoría de Pedraz era que si conseguían la nulidad en el caso, acabaría afectando también a otras como la del caso Ábalos. Según Díez, este tema era "una prioridad de Santos por orden del one".

El auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez y la presunta trama para desestabilizar los casos judiciales que afectaban al PSOE revela que son ocho los investigados. Además de la exmilitante socialista están Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y un clásico del partido; o Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE. También figuran el empresario Javier Pérez Dolset, y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Asimismo, el magistrado ha imputado también a dos abogados: Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Las funciones de los investigados en el caso Leire Díez: Cerdán era jefe de la trama, la fontanera "coordinadora" y la gerente del PSOE era la contable

Según el esquema planteado por Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de la trama, "participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Es decir, el hombre que, presuntamente, coordinaba la estrategia. A su lado estaría Leire Díez, exmilitante socialista y, según el auto, la "coordinadora y ejecutora" de la trama. Entre los mensajes plasmados en el documento, destaca uno en el que decía: "Ya tenemos una estrategia (...) llevamos meses trabajando en ella". La Audiencia Nacional la vincula con reuniones, contactos y maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO. "Leire le requería pára (...) pasarle cuanta información tuviera del fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO", reza el documento.

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí entraría Ana María Fuentes, a la que señala como cómplice necesaria y encargada de mover el dinero. Pedraz acusa a la gerente del PSOE de, presuntamente, emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos. "Emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez", expone.

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