Sánchez y su mes pendiente de los tribunales: su hermano, Begoña Gómez y Zapatero ponen a prueba una legislatura en el alambre

¿Por qué es importante? En apenas tres semanas tendremos tres declaraciones que pueden ser claves para el futuro de un Gobierno que sigue sacudido por el terremoto de la imputación de Zapatero, que finalmente declarará el 17 y 18 de junio.

Este jueves inicia un complejo proceso judicial para personas cercanas a Pedro Sánchez. David Sánchez, hermano del presidente, declara en Badajoz, seguido por Begoña Gómez, esposa de Sánchez, el 9 de junio. El momento crucial será la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional los días 17 y 18 de junio. La imputación de Zapatero ha generado desolación en el PSOE, con figuras como Salvador Illa defendiendo su presunción de inocencia, mientras otros, como Felipe González, piden elecciones anticipadas. El PSOE andaluz expresa su dolor y espera explicaciones. Un complicado Comité Federal está previsto para el 27 de junio, en un momento crítico para el partido.

Este jueves comienza el vía crucis judicial al que se enfrentan tres personas importantes del entorno de Pedro Sánchez. El goteo de visitas judiciales comienza con la declaración del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en Badajoz.

Dos semanas después, concretamente el día 9, la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está citada para una audiencia previa con el juez Juan Carlos Peinado. El 'plato fuerte' ha quedado para el final, con la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional para los días 17 y 18 de junio, tras la decisión de aplazar la comparecencia prevista para el día 2 de ese mes debido a la gran cantidad de información contenida en el sumario del caso Plus Ultra.

Mientras tanto, en las filas socialistas sigue imperando la desolación tras conocerse la imputación del expresidente del Gobierno y referente para el PSOE. El entorno de José Luis Rodríguez Zapatero trasladaba este lunes que era "ridículo" que se plasme en el sumario del caso que utilizaba su casa como centro o escenario para dar instrucciones dentro de la trama, algo que reducen a "una suposición más" que realiza la UDEF.

En público se han dado dos tipos de reacciones. Hay quienes mantienen su defensa de la presunción de inocencia de Zapatero, como pueden ser Salvador Illa o Patxi López. Para el president de la Generalitat, hay personas que "prejuzgan con demasiada ligereza". "Sigo manteniendo mi admiración por lo que hizo en su Gobierno", aseguraba en Al Rojo Vivo este martes.

El análisis de lo incautado, una pieza aún secreta y los informes de los seguimientos: lo que falta por saber de la investigación de la UDEF a Zapatero

Por otro lado están quienes piden que Sánchez convoque elecciones anticipadas o que se someta a una cuestión de confianza. En esa página están Felipe González o Emiliano García-Page, que cree que el PSOE está "en el momento de mayor riesgo en toda la democracia".

También ha hablado sin esconderse el secretario de Comunicación del PSOE andaluz, Fernando López Gil, quien ha asegurado que los socialistas están "rotos" tras las últimas noticias relacionadas con Zapatero, y ha subrayado que "no hay un socialista que no esté destrozado". López Gil ha dicho que todo su partido quiere "seguir creyendo en que lo que se está diciendo no sea verdad" y ha señalado que los socialistas andaluces están "deseando" que se den las explicaciones necesarias y todo tenga "una explicación" aunque ahora están "realmente dolidos".

En el horizonte, un complicado Comité Federal

Sea como fuere, entre las filas socialistas hay mucha preocupación. Más allá del silencio de Moncloa y de Ferraz, que ya dijeron que no iban a hablar hasta que leyeran todas las páginas del sumario, hay muchos dirigentes socialistas que están completamente desanimados y decepcionados. Aseguran que, termine de una forma o de otra, esta investigación ya va a acabar mal, porque le está haciendo mucho daño al PSOE.

Una vez realizadas todas las declaraciones previstas tendrá lugar un Comité Federal que se antoja, cuanto menos, complicado para los socialistas. Previsto para el próximo 27 de junio, el PSOE tiene previsto empezar a trabajar en las listas de las elecciones municipales y autonómicas, poniendo la vista también en las generales. Habrá que ver cómo se afronta una cita que tenía como objetivo relanzar un proyecto del PSOE debilitado tras las últimas elecciones autonómicas y que puede estar marcado por la pesadumbre.

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