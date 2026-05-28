El incendio de Doñana calcina 400 hectáreas "de enorme valor ecológico" y deja hasta 100 especies afectadas

¿Por qué es importante? La organización ecologista SEO/BirdLife ha precisado que este incendio pone de manifiesto "la elevada vulnerabilidad de Doñana frente al creciente riesgo de incendios forestales".

El incendio en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), ha calcinado unas 400 hectáreas del Parque Nacional de Doñana, afectando principalmente a dunas y corrales de Marismillas, una zona de gran valor ecológico. Según SEO/BirdLife, el fuego ha dañado sabinares, pinares y valles interdunares, impactando a la herpetofauna y mamíferos como el lince ibérico. Hasta 100 especies podrían estar afectadas. La organización destaca la vulnerabilidad de Doñana ante incendios en un contexto de cambio climático. Además, alerta sobre la necesidad de revisar la gestión de actividades multitudinarias para evitar futuros riesgos.

El incendio declarado de Doñana, que ya está controlado y que fue declarado el pasado domingo en el paraje Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva), ha calcinado unas 400 hectáreas dentro del Parque Nacional.

La Estación Biológica de Doñana-CSIC mostró su "preocupación" por la situación, ya que ha afectado "principalmente a las dunas y corrales de Marismillas", en el sector suroeste de Doñana, una zona de "enorme valor ecológico" y "clave" para la biodiversidad.

"Las primeras estimaciones de nuestro Laboratorio de SIG y Teledetección, a partir de la imagen de Sentinel-2 apuntan a unas 400 hectáreas afectadas", señalaban en sus redes sociales.

Según SEO/BirdLife, a partir de la información disponible más actualizada, el fuego habría arrasado un paisaje tan característico de Doñana como son los sabinares, pinares y los valles interdunares (los famosos "corrales").

La zona afectada es también especialmente relevante para la herpetofauna, entre la que se encuentra la víbora hocicuda, así como la culebra de herradura, la bastarda o la lagartija colilarga.

También es hábitat de mamíferos de mediano y gran tamaño, entre los que destaca el lince ibérico, pero también ciervos, gamos, jabalíes, tejones, meloncillos, zorros o ginetas.

Hasta 100 especies afectadas por el incendio

SEO/BirdLife considera que hasta un centenar de especies podrían estar afectadas por el incendio, así como numerosos Hábitats de Interés Comunitario.

La organización ecologista, a través de un comunicado, ha precisado que este incendio pone de manifiesto "la elevada vulnerabilidad de Doñana frente al creciente riesgo de incendios forestales en un contexto marcado por el cambio climático, las altas temperaturas y la presión humana sobre el territorio".

Por otra parte, la organización ecologista ha recordado que, por suerte, el domingo los peregrinos de las hermandades de Cádiz ya se encontraban en la aldea de El Rocío y ha querido resaltar que "de haberse producido 48 horas antes, durante el tránsito de más de 10.000 personas, con cientos de vehículos todoterreno, tractores, carros y caballos, podríamos estar hablando de una tragedia de enorme magnitud".

SEO/BirdLife considera que estos episodios evidencian la necesidad de reforzar la prevención y revisar la gestión de las actividades multitudinarias que se desarrollan en el Parque Nacional de Doñana, especialmente durante periodos de alto riesgo, como ha sucedido durante el episodio de calor extremo durante este mes de mayo.

"La romería de El Rocío es una expresión cultural que no se comprende si no está integrada en el paisaje de Doñana. Las peregrinaciones no pueden poner en riesgo a los propios peregrinos ni generar impactos incompatibles con los objetivos de conservación de este Patrimonio de la Humanidad", ha concluido.

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