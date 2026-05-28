EEUU e Irán intercambian ataques mientras el acuerdo de paz vuelve a alejarse

Personas caminan por la playa, con embarcaciones visibles en el estrecho de Ormuz cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán

El contexto La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado una base estadounidense en represalia por un ataque previo cerca de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz. Según el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica, la acción fue una advertencia contra futuras agresiones. Previamente, Estados Unidos había derribado cuatro drones iraníes y atacado una base en Bandar Abbas, alegando que se preparaba un quinto lanzamiento. La agencia Tasnim informó que el ataque estadounidense no causó daños significativos. Además, un buque estadounidense intentó cruzar Ormuz sin éxito tras la intervención de la Armada iraní. Estos incidentes ocurren en medio de un alto el fuego entre Teherán y Washington.

La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este jueves haber atacado la "base estadounidense origen del ataque" lanzado horas antes contra un punto cercano a la ciudad de Bandar Abbas, situada frente al estrecho de Ormuz, donde, según un funcionario estadounidense, se encontraría una base iraní desde la que se estaba lanzando un dron.

"Tras el ataque del Ejército estadounidense contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas al amanecer de hoy, la base aérea estadounidense desde donde se originó el ataque ha sido atacada con proyectiles a las 4.50 (hora local)", ha afirmado el Departamento de Relaciones Públicas de la Guardia Revolucionaria Islámica en un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo militar.

Teherán ha defendido esta acción alegando que es "una seria advertencia para que el enemigo sepa que la agresión no quedará impune y que, si se repite", la respuesta iraní "será aún más contundente", remarcando que "la responsabilidad de las consecuencias recae sobre el agresor".

Horas antes, el Ejército de Estados Unidos aseguró haber derribado cuatro drones 'kamikaze' sobre el estrecho de Ormuz, tras lo que ha lanzado un ataque contra una base iraní en la ciudad de Bandar Abbas, alegando que desde allí se iba a lanzar un quinto dron, en plena vigencia del alto el fuego pactado por Teherán y Washington.

Trump y su nueva excusa para no acabar con la guerra en Irán: que sus aliados en Oriente Medio mejoren sus relaciones con Israel

"Las Fuerzas del Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos han derribado cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que representaban una amenaza en las cercanías del estrecho de Ormuz", ha afirmado un funcionario estadounidense en declaraciones a Europa Press.

Tras ello, las fuerzas estadounidenses "también han atacado una estación de control terrestre iraní en Bandar Abbas que estaba a punto de lanzar un quinto dron", ha agregado el funcionario, que ha defendido las acciones como "mesuradas, puramente defensivas y destinadas a mantener el alto el fuego".

Un buque estadounidense ha intentado cruzar Ormuz

La confirmación del ataque ejecutado por Estados Unidos llega poco después de que la agencia semioficial iraní Fars y la radiotelevisión pública iraní IRIB hayan informado de tres explosiones al este de Bandar Abbas sin poder precisar la ubicación ni el origen exactos de los estruendos.

Asimismo, han señalado que las defensas de Bandar Abbas han llegado a activarse durante unos minutos, si bien la cadena pública ha advertido que, pese al ruido, no ha habido señal de explosión alguna en la propia ciudad.

Por su parte, la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha apuntado que el ataque estadounidense apenas ha alcanzado terrenos baldíos alrededor de Bandar Abbas y que "no ha causado víctimas ni daños".

Además, ha citado a una "fuente militar informada" que ha asegurado que un buque carguero estadounidense "ha intentado cruzar el estrecho de Ormuz apagando su radar, pero se ha visto obligado a detenerse y regresar después de que la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica actuara con rapidez y decisión, abriendo fuego contra él".

Esta nueva operación se produce dos días después de que las fuerzas estadounidenses lanzaran "ataques en defensa propia" contra embarcaciones iraníes y bases de lanzamiento de misiles ubicadas en el sur de Irán. Entonces, el capitán de la Armada Tim Hawkins, en calidad de portavoz del CENTCOM, encuadró las acciones militares en una "defensa propia" y afirmó que las tropas actuaban "con moderación durante el alto el fuego en curso", firmado el 8 de abril y luego prorrogado sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido