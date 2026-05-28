Bruselas multa a Temu con 200 millones de euros por no evitar la venta de productos ilegales en su plataforma

Imagen de archivo del logotipo de Temu, un mazo y la bandera de la Unión Europea

Los detalles "La compañía no identificó, analizó y evaluó diligentemente los riesgos sistémicos de los productos ilegales que se ofrecen en su plataforma y el daño resultante para los consumidores en la Unión Europea", asegura la Comisión Europea.

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 200 millones de euros a la empresa china de comercio electrónico Temu por no cumplir con la identificación y evaluación de riesgos sistémicos en su plataforma, lo que expone a los consumidores a productos ilegales. La Comisión advierte que es probable que los consumidores europeos encuentren artículos ilegales en Temu, ya que su evaluación de riesgos no sigue la Ley de Servicios Digitales. Las investigaciones revelan que muchos productos, como cargadores y juguetes para bebés, no cumplen con las normas de seguridad. Temu tiene hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción correctivo. Henna Virkkunen critica la falta de exhaustividad en la evaluación de riesgos de Temu y exige cumplimiento legal.

La Comisión Europea ha multado este jueves a la empresa china de comercio electrónico Temu con 200 millones de euros por no "identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos" que la plataforma tiene para los consumidores por la oferta de productos ilegales.

En un comunicado, la Comisión advierte que es "muy probable" que los consumidores europeos "encuentren artículos ilegales en Temu". Según el organismo, la evaluación de riesgos de Temu de 2024 no cumple las normas establecidas en la Ley de Servicios Digitales. La compañía "subestimó seriamente la frecuencia con la que es probable que los consumidores de la UE se encuentren con artículos ilegales".

Las pruebas que la Comisión ha obtenido y que se incluyen en su investigación "demuestran que un porcentaje muy elevado de los cargadores seleccionados no superaron las pruebas básicas de seguridad, mientras que un alto porcentaje de los juguetes para bebés analizados presentaban riesgos para la seguridad de gravedad media a alta, ya que contienen sustancias químicas que superan los límites legales de seguridad o suponen un riesgo de asfixia debido a sus piezas desmontables".

Ahora, Temu dispone hasta el 28 de agosto para presentar un plan de acción a la Comisión que detallar las medidas necesarias para subsanar el incumplimiento de sus obligaciones de evaluación de riesgos. El Consejo Europeo de Servicios Digitales dispondrá de un mes a partir de la recepción del plan para emitir su dictamen. Posteriormente, la Comisión dispondrá de un mes más para adoptar su decisión final y establecer un plazo razonable para su implementación

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, asegura que la evaluación de riesgos de Temu "subestima los riesgos concretos, carece de especificidad, no se fundamenta en pruebas sólidas y no es exhaustiva". "Deja a los reguladores, usuarios y al público en general en la incertidumbre sobre la verdadera magnitud del daño potencial que representan los productos ilegales vendidos en Temu. Ha llegado el momento de que Temu cumpla con la ley", sentencia.

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