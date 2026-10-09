El juez imputa al presidente de Quirón Prevención por un presunto soborno del novio de Ayuso

Los detalles Fernando Camino está llamado a declarar el 3 de diciembre. González Amador presuntamente le pagó una comisión de casi medio millón de euros comprando una empresa a su mujer.

El juez Antonio Viejo, del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, ha citado a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, como investigado en el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La acusación, liderada por el PSOE y Más Madrid, sostiene que González Amador pagó una comisión de casi medio millón de euros a Camino mediante la compra de una empresa de estética. Además, se investiga un presunto delito fiscal, ya que la empresa de González Amador carecería de los medios necesarios para prestar servicios de consultoría. También se examinará el patrimonio de González Amador y sus empresas desde 2016. La Fiscalía sospecha que la operación fue una "comisión encubierta".

El juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha citado como investigado al presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, quien está llamado a declarar el próximo 3 de diciembre.

El magistrado titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Antonio Viejo, ha imputado y citado a este directivo de Quirón Prevención a través de una providencia dictada el pasado 1 de octubre, que ha adelantado 'elDiario.es' y a la que ha tenido acceso laSexta.

El juez también da cinco días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de suspensión de los expedientes administrativos iniciados por la Agencia Tributaria respecto de Fernando Camino, Quirón Prevención y Helios Healthcare Spain, una vez que se ha abierto la vía penal.

Da este paso después de que la acusación popular que ejercen el PSOE y Más Madrid lo solicitara en la pieza separada en la que González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, está investigado por supuestamente pagar una comisión de casi medio millón de euros a Fernando Camino, mediante la compra de una empresa perteneciente a la mujer de este, que también está investigada en esta causa.

Estos partidos pidieron también ampliar esta causa a un delito fiscal, tras un informe de la Agencia Tributaria (AEAT) que sostenía que la empresa de González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría" que facturaba a Quirón Prevención.

PSOE y Más Madrid pusieron el foco en la necesidad de investigar las relaciones económicas entre González Amador, la mujer del director de Quirón Prevención, investigada en esta causa, y el grupo Quirón Prevención y Quirón Salud y pidieron incluso intervenir conversaciones.

Investigación sobre sus empresas

Las acusaciones también pretenden que se analice el patrimonio de González Amador y de sus empresas, tanto Maxwell como Masterman, desde 2016, cuando comenzó a prestar servicios a Quirón Prevención. Lo mismo pidieron en el caso del patrimonio de la otra investigada en la causa, la esposa del directivo de Quirón.

En esta pieza se investiga si la compra por parte de González Amador de una empresa de estética -Círculo de Belleza a la que después renombró como Masterman- tenía como verdadera finalidad "satisfacer una comisión" al director de Quirón Prevención.

González Amador compró en 2020 esta empresa dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836,92 euros a pesar de que, según un informe de la Inspección Tributaria, dicha sociedad no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.

Por ello, la tesis de la Fiscalía es que dicha operación esconde una posible "comisión encubierta" que hay que investigar. Este procedimiento discurre aparte de la causa principal contra Gómez Amador, en el que el empresario está a la espera de fecha de juicio por un presunto fraude a Hacienda de unos 350.000 euros.

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